Un’idea per il territorio può diventare un progetto concreto. Per scoprire come, i giovani brindisini potranno partecipare all’incontro di presentazione di GO! – Generazione in Orbita, in programma giovedì 8 ottobre 2026 alle ore 16 a Palazzo Guerrieri, sede del Nodo Galattica di Brindisi.

L’iniziativa, promossa nell’ambito delle attività del Nodo Galattica, presenterà la nuova misura delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e di ARTI, rivolta ai giovani tra i 18 e i 29 anni che vogliono sviluppare un progetto insieme ad altri.

GO! si rivolge a gruppi informali composti da almeno cinque giovani residenti in Puglia: per partecipare non è necessario costituire un’associazione. La misura mette a disposizione fino a 10.620 euro complessivi, di cui fino a 7.560 euro per le attività progettuali e fino a 3.060 euro per l’eventuale affiancamento di un mentore. I progetti dovranno contribuire a generare un impatto positivo sulla comunità.

Durante l’incontro sarà possibile conoscere i requisiti, capire come funziona la misura e come prepararsi alla candidatura. Sarà anche un’occasione per incontrare altri giovani, condividere idee e iniziare a formare gruppi e proposte.

La seconda finestra per candidarsi sarà aperta dal 12 ottobre al 13 novembre 2026. L’invito è rivolto a chi ha già un’idea da sviluppare e a chi desidera mettersi in gioco: si può partecipare portando con sé altri giovani con cui immaginare un progetto per il territorio.