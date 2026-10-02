Costruire un commercio di vicinato sempre più attrattivo, efficiente e vicino alle esigenze delle persone, senza perdere l’identità e le tradizioni che rendono unica la Città Bianca. È questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa dal Distretto Urbano del Commercio di Ostuni, in collaborazione con il Comune di Ostuni e con le due associazioni di categoria più rappresentative Confesercenti e Confcommercio, che invita cittadini, clienti, turisti e visitatori a compilare un breve questionario dedicato alla qualità dei servizi e dell’offerta commerciale della città.

Partecipare è importante perché ogni risposta contribuirà a individuare esigenze, raccogliere suggerimenti e orientare le future azioni del DUC e dell’Amministrazione comunale a sostegno delle attività di vicinato, elemento fondamentale non solo per l’economia locale, ma anche per la vivibilità e la qualità della vita urbana.

L’iniziativa rientra nelle attività del IV Bando DUC della Regione Puglia, finalizzato al rafforzamento e alla valorizzazione dei distretti commerciali. I risultati dell’analisi effettuata, anche mediante il questionario, permetteranno di programmare interventi e servizi sempre più rispondenti ai bisogni di residenti e visitatori, contribuendo a rendere Ostuni una città più accogliente, dinamica

e competitiva.

Compilare il questionario è semplice, anonimo e richiede solo pochi minuti. È possibile accedere attraverso le pagine Facebook del DUC di Ostuni e del Comune di Ostuni, tramite il sito istituzionale del Comune oppure inquadrando il QR Code dedicato.

Il contributo di ciascuno è prezioso: più alta sarà la partecipazione, più efficace sarà la capacità del DUC e del Comune di progettare iniziative e servizi in linea con le reali esigenze della comunità.