Sarà il Coro Polifonico Parsifal diretto da Andrea Crastolla a portare nel bel borgo di Carovigno il Festival Nazionale di canto corale “Voci per Santa Cecilia” promosso e organizzato da Feniarco (Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Corali). Il Concerto si terrà domenica 24 novembre alle ore 19,30 presso la Chiesa Madre.

Il Coro Parsifal di Mesagne tra i più apprezzati a livello regionale e nazione eseguirà un programma da poco eseguito nella Basilica di San Pietro a Roma in occasione delle celebrazioni per i 500 anni della nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina e promosso dalla stessa Cappella Pontificia Giulia. Sarà la musica di Palestrina infatti a dominare buona parte del programma con una sezione monografica a cui seguirà un repertorio del ‘900 e contemporaneo ispirato alla sua scrittura e alla sua opera, patrimonio immateriale dell’umanità.

Il Coro Parsifal oltre ad essere insignito del titolo di “Città di Mesagne”, dal 2011 è dichiarato dal Mic “Coro di interesse Nazionale”.

L’ingresso al concerto è gratuito.