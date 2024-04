In occasione della Festa dei Lavoratori, il Partito Democratico di Carovigno grazie alla preziosa disponibilità e collaborazione di ZTL Club, Food & Drinks, moon, @sommarco_ , Picci Bar, @verba_caffe_letterario , organizza per la prima volta, il Festival del I maggio.

Riflessioni e Musica in una giornata simbolo di memoria e riscatto, per un mondo del lavoro sempre più umiliato e precario.

Stiamo assieme, battiamoci per la società che vogliamo!