Nei teatri spazio a due rassegne di spettacoli dedicate a bambini e ragazzi: al ‘Progetto Legalità’, già in corso di svolgimento, si aggiunge anche ‘La scena dei ragazzi’. La Città continua, così, ad investire nella crescita culturale e sociale delle nuove generazioni, riproponendo anche quest’anno – in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese – la rassegna teatrale per i più piccoli. ‘La scena dei ragazzi’ è dedicata a tutte le scuole di ogni ordine e grado ed è in programma al Teatro Kennedy e al Teatro Sociale, mentre il ‘Progetto Legalità’, dedicata al teatro civile, si svolge al Teatro Sociale tra matinée per le scuole superiori e spettacoli serali, a prezzo calmierato, con l’obiettivo di coinvolgere di sera anche il pubblico di giovani. La rassegna di teatro civile è realizzata in collaborazione con Kathará.

«Questo è un progetto a cui tengo moltissimo, soprattutto perché ci consente di parlare anche ai bambini di legalità e di temi sociali attraverso un linguaggio che tocca le loro corde. Quest’anno il progetto risulta anche più ampio rispetto all’offerta per fasce d’età – commenta l’assessore alla Cultura, Cinzia Caroli, – Vorrei ringraziare le scuole e soprattutto gli insegnanti che non solo accompagnano i loro alunni ma, con passione, li guidano e fanno un lavoro sui contenuti prima e dopo la fruizione degli spettacoli a teatro».

Svelato il programma degli appuntamenti: il calendario si apre il 24 e 25 gennaio al Teatro Sociale, matinée per le scuole nell’ambito del Progetto Legalità, nel doppio orario 9.30 e 11.00 e in serale alle 20.30. In scena il collettivo Teatro Prisma con “Io e Myriam” una storia d’amore nell’Europa degli anni 40.

Il 7 febbraio al Teatro Kennedy ore 10.30: Sosta palmizi e I Nuovi Scalzi con “Costellazioni”. Pronti, partenza, spazio! Uno spettacolo dedicato alla scoperta dell’Universo. Un viaggio fantasioso e giocoso che parte dalla Terra per spingersi verso le stelle. Al Teatro Sociale il 15 febbraio alle 20.30 e il 16 febbraio ore 9.30 e 11.00: SenzaConfine con “Li romani in Russia” (Progetto Legalità).

A marzo: il 4 e 5 al Teatro Sociale, nel doppio orario 9.30 e 11.00, in scena la danza con Equilibrio dinamico con “Confini disumani”, ispirato al testo ‘Solo Andata’ di De Luca dove nazione e patria si sgretolano a causa della mancata umanità che il mondo subisce. Il 13 al Teatro Kennedy (9.30 e 11.00) Terramareteatro con “Se potessi volare”. Al Teatro Sociale (Progetto Legalità) il 21 marzo alle 10.30 e alle 20.30 e il 22 alle 9.30 e 11.00: “Inviolata”, di SenzaConfine. Un lavoro che unisce più stili narrativi portando in scena Sandra di Gennaro, attrice adolescente come la protagonista all’epoca in cui si sono svolti i fatti.

Ultimi spettacoli in aprile: 3, 4 e 5 nel doppio orario 9.30-11.00 al Teatro Sociale: “Mythos”, del Teatro delle Follie. Uno spettacolo che vuole affermare l’importanza del mito e del tramandarsi di esso. Al Teatro Kennedy il 10 aprile alle 10.30: “Zio Mondo” del Teatro Le Giravolte, uno spettacolo ispirato alla fiaba di Bruno Tognolini che narra di Nietta, una bambina che diventa triste perché la mamma è malata e lei ha paura di perderla.

