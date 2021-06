A Latiano dopo oltre un anno di restrizioni legate all’Emergenza Sanitaria, tornano il Premio alla Cultura “Samadi” e la finale della X Edizione di Adotta un Esordiente.

L’atteso doppio appuntamento con la cultura andrà quindi in scena giovedì 10 giugno 2021 quando, a partire dalle ore 20:30, nello spazio antistante il Palazzo dei Domenicani di Latiano, saranno assegnati riconoscimenti legati al premio “Samadi” che conferisce nella sezione locale, un riconoscimento a cittadini contraddistintisi per la diffusione della Cultura nella nostra terra e in quella nazionale a personaggi della nostra nazione che diffondono cultura in Italia, e al noto concorso letterario basato sulle opere prime di esordienti nel panorama librario nazionale promosso proprio dalla Taberna Libraria che incoronerà il vincitore della edizione del decennale.

Il Premio alla Cultura “Samadi” Sezione Locale previsto per la Edizione del 2020, anno dello scoppio della Pandemia, non è stato conferito e, per scelta unanime degli organizzatori, si è inteso dedicare lo spazio vuoto che affiancherà nella storia del premio quello relativo all’anno dell’Emergenza Sanitaria, alla memoria delle perdite umane patite a causa del Coronavirus. Sulla identità dell’assegnatario di questa XII Edizione, che scoprirà solo in serata di aver ottenuto il riconoscimento, vige invece il più stretto riserbo e sono solo in pochi a conoscerlo.

L’occasione sarà inoltre ghiotta per conoscere i nomi, ancora secretati, di chi ritirerà per gli anni 2020 e 2021 il Premio alla Cultura SAMADI – Sezione nazionale assegnato dal 2014 a nomi illustri ospitati nelle precedenti edizioni: Carmine Buschini, Franco Di Mare, Giorgio Zanchini, Franco Arminio, Michele Galgano e Casa Surace.

Tanto entusiasmo e grande attesa per chi si aggiudicherà la X Edizione di Adotta un Esordiente, una edizione speciale, messa a punto dalla squadra della Taberna Libraria che, nonostante le difficoltà del periodo attraversato durante l’ultimo anno scolastico, non ha mai abbassato la guardia, permettendo a questa prima edizione in doppia cifra di ottenere la presenza della scrittrice Valentina Farinaccio quale Presidente della Commissione Esaminatrice e selezionatrice, insieme a tutti gli altri professionisti che la compongono, dei 3 libri finalisti di questa edizione: “Teresa degli Oracoli” di Arianna Cecconi (Edizioni Feltrinelli), “Conosci l’estate?” di Simona Tanzini (Edizioni Sellerio Editore Palermo) e “Gli Scomparsi” di Alessia Tripaldi (Edizioni Rizzoli). Ad esprimersi su questi testi sono stati gli oltre 400 studenti-giurati delle scuole partecipanti come il Liceo “Lilla” e l’Itis “Fermi” di Francavilla Fontana, il Liceo “Palumbo”, il Liceo “Simone-Durano”, l’IISS “Majorana” e il Liceo “Fermi-Monticelli” di Brindisi, il Liceo “Ferdinando” di Mesagne, l’IISS “Agostinelli” di Ceglie Messapica, il Liceo “Ribezzo” di Latiano, il Liceo “Lilla” di Oria e il Liceo “Leo” di San Vito dei Normanni. Dalla somma dei loro voti, come accade per ogni edizione, è scaturito il nome del vincitore che sarà proclamato proprio il 10 giugno e salirà personalmente sul palco per ritirare il premio.

Arriva così l’appuntamento conclusivo della rassegna letteraria “Cultura, Spettacolo e …” il primo evento IN PRESENZA di questa stagione culturale che volge al termine, caratterizzata, nei mesi scorsi, da eventi svolti esclusivamente in streaming sulla pagina facebook della Taberna Libraria.

La serata dedicata al Premio alla Cultura “Samadi” e alla finale di Adotta un Esordiente X è, come noto, promossa da Taberna Libraria col partenariato di De Vivo Home Design, Summer Time – Animazione & Spettacolo e il Collegio Universitario di Merito IPE Poggiolevante. Media Partner il Gruppo Idea. A fare da corollario le incursioni musicali del M° Mimmo Annè e le performance artistiche di Daniele Barletta e Gino Cesaria.

Ufficio Stampa SummerTime – Animazione & Spettacolo

per

Taberna Libraria