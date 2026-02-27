Importante accordo per il Bosco di Laurito 20 ettari di bosco e macchia mediterranea.

Grazie all’accordo pluriennale con la proprietà Soc. Agricola Laurito srl e la APS 72024,la cui mission è(tra l’altro)la valorizzazione del territorio e dar lustro al bosco, attraverso diverse iniziative in modo di implementare l’offerta turistica valorizzando una delle aree verdi più antiche dell’intero territorio, un antico querceto ai piedi delle colline di Sant’Anna e a pochi passa dalla Via Appia, ricco di biodiversità ed inserito in un’area archeologica di rilevanza.

Bosco Laurito, uno degli ultimi baluardi, sul territorio, dell’antica Foresta Oritana, dove è possibile,una full immersion nella natura all’insegna del divertimento e del relax,

La presidentessa Antonella Viapiana

“Siamo grati alla proprietà per questo accordo, amiamo questo posto al quale siamo legati da anni e che ci piace definire come “ ”.

Parte del team è professionista in turismo outdoor, e valorizzerà al meglio Bosco Laurito e la sua biodiversità grazie all’organizzazione di una serie di iniziative che copriranno un ventaglio di ben 9 mesi, nel rispetto della natura e degli abitanti del bosco.

L’APS 72024 inserirà ,il Bosco Laurito in un sistema di itinerari turistici che vanno dal Museo Archeologico alla natura, in un contesto di meraviglia nello scoprire colori e odori del sottobosco unito alla stratificazione storica del territorio, in considerazione della rilevanza storica ed archeologica della contrada.

Il turismo outdoor in Puglia è in fortissima ascesa e rappresenta una grande opportunità di valorizzazione del territorio: mare, parchi naturali, aree rurali e borghi offrono già tanto, il bosco può offrire scenari ideali per attività come trekking, cicloturismo, orientering, educazione ambientale ma anche attività culturali come spettacoli teatrali e presentazione di autori nonché tantissime attività esperienziali a contatto con la natura.

La valorizzazione dei boschi contribuisce a diversificare l’offerta turistica e promuove una fruizione più lenta e consapevole del territorio, con ricadute positive sia ambientali sia socio-economiche.

Questo tipo di fruizione promuove un modello più sostenibile, capace di coinvolgere le comunità locali, come scuole, enti e organizzazioni culturali e tutela il patrimonio naturale e, un tempo identitario, del nostro territorio.

A breve sarà reso noto il calendario degli appuntamenti che faranno conoscere meglio quest’area di verde ….non ci resta che aspettare

Amatori Giada