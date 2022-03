Tra aspirazioni di realismo e atmosfere noir, arriva con il suo mantello a Palazzo Roma a Ostuni l’eroe più iconico di sempre, in versione vigilante mascherato. Appuntamento con “The Batman” venerdì 11 alle ore 20.30, sabato 12 alle ore 20 e domenica 13 marzo alle ore 18. Biglietto euro 7 (euro 6 per bambini fino a 9 anni e over 65). Ticket disponibili presso la reception di Palazzo Roma – T. 0831 177 10 87 – durante gli orari di apertura e online su www.apuliaticket.it/palazzoroma. Ingresso consentito solo con Green Pass Rafforzato e utilizzo obbligatorio della mascherina FFP2.

Diretto da Matt Reeves, “The Batman” vede protagonista Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne e del suo alter ego supereroistico, l’Uomo Pipistrello. Il film non è una origin story e, infatti, vede Bruce Wayne vestire già da tempo il mantello di Batman, che vigila sulla città di Gotham City da due anni. In questo periodo il supereroe ha già affrontato diversi criminali, ma è giunto per lui il momento di calarsi nelle profonde tenebre della città e scontrarsi questa volta con un nemico tanto astuto quanto temibile. Gotham City è in mano alla corruzione, che dilaga tra le più alte cariche della città, al punto che Batman sembra essere l’unico a preoccuparsi di garantire giustizia. È per questo che Bruce Wayne deve essere cauto e non fidarsi facilmente, ma dalla sua parte ha sempre il fidatissimo Alfred (Andy Serkis) e può contare anche sul tenente James Gordon (Jeffrey Wright). Il vigilante solitario, però, non immagina che il nuovo killer, L’Enigmista (Paul Dano), che semina il terrore a Gotham con indovinelli e inganni, conosce la sua identità, tanto da spargere qua e là indizi ed enigmi proprio sulla famiglia Wayne. Indagando su di lui nei bassifondi, Batman si imbatte in una serie di personaggi, come l’affascinante Catwoman (Zoë Kravitz), Il Pinguino (Colin Farrell) e il boss del crimine Carmine Falcone (John Turturro). Le indagini che condurrà, però, lo porteranno a scoprire qualcosa che ha sempre ignorato sulla sua famiglia, e per sconfiggere il male e avere finalmente vendetta, questa volta l’Uomo Pipistrello dovrà stringere nuove alleanze.

«Come fare un Bruce Wayne in un modo mai visto prima?». Questo il quesito che si era posto il regista. «Semplice – ha spiegato Matt Reeves -, e se questo ragazzo a cui è capitata una tragedia, quella di assistere all’omicidio dei genitori, diventasse per questo un solitario, uno che non sa più cosa fare? Allora potrebbe trasformarsi in una specie di ribelle. Perché la verità in fondo è solo una specie di dipendenza. La droga di Batman – ha concluso il regista – è la sua dipendenza dalla vendetta».

Insomma, il Batman di Reeves ha un profilo psicologico semplice, vulnerabile, eppure non molla mai, come guidato dalla sua rabbia, dalla voglia di ricreare la notte in cui i suoi genitori morirono. «Ecco perché anche i suoi combattimenti sono molto personali – ha detto Robert Pattinson -. È come se ogni volta immagini che il suo avversario sia colui che ha ucciso i suoi genitori».

