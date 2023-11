Prenderà il via mercoledì 8 Novembre il ciclo di lezioni teoriche e pratiche sulla commestibilità dei prodotti del sottobosco, le metodiche di raccolta e conservazione e il loro ruolo nel funzionamento degli ecosistemi.

Il percorso di formazione e valorizzazione dei prodotti non legnosi è promosso nell’ambito del progetto per la conservazione e salvaguardia delle biodiversità, organizzato dall’Associazione Micologica Campiense e patrocinato dal Comune di San Michele Salentino.

Il corso prevede 12 ore di lezione per il conseguimento e primo rilascio del riconoscimento dei funghi epigei spontanei, e altre 7 ore di frequenza per l’aggiornamento.

Le lezioni esaustive sono tenute dal Dott. Micologo Giorgio Rucco e dal Medico Dr. Antonio Proto

L’attestato rilasciato a fine corso (previo superamento dell’esame finale), sarà necessario ai corsisti per poter richiedere al comune di residenza il permesso quinquennale valido per la raccolta dei funghi epigei spontanei su tutto il territorio regionale pugliese.

Le lezioni si terranno in tre giorni consecutivi, mercoledì 8, giovedì 9, e venerdì 10 novembre 2023 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 presso la Pinacoteca Comunale “S.Cavallo” Via G.Pascoli 26 a San Michele Salentino.

Per informazioni contattare:

Ente organizzatore: 392.4796934

Suap S.Michele Salentino: 0831966026