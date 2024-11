Susù, il susumaniello di Cantine Risveglio, è stato inserito per il settimo anno consecutivo tra I Grandi Vini d’Italia, ricevendo il prestigioso premio “5 Grappoli” dalla Fondazione Italia Sommelier, nell’ambito della Guida Bibenda 2025. Un traguardo significativo che consolida l’impegno di Cantine Risveglio nella valorizzazione dei vitigni autoctoni. La scelta di puntare sul Susumaniello, in particolare, rappresenta una scommessa vincente per la vitivinicoltura brindisina, che ha trovato in questo vitigno un emblema dell’identità enoica del territorio.

Cantine Risveglio ringrazia chi crede in questo progetto. A partire dagli stessi estimatori che con la loro opera supportano un importante pilastro dell’economia agricola brindisina.

Il riconoscimento, conferito sabato 16 novembre durante la presentazione nazionale della guida presso l’Hotel Hilton Cavalieri di Roma, è stato un momento di incontro tra i migliori interpreti del sistema vitivinicolo italiano. Una serata in cui storia, innovazione e qualità si sono intrecciate, sottolineando l’importanza del lavoro collettivo e della valorizzazione del territorio.

Da sinistra Franco Maria Ricci, presidente della FIS, l’enologo Mourad Ouada e Giovanni Nardelli