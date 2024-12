Sabato 21 Dicembre e Domenica 22 Dicembre a Torre Santa Susanna, due giornate di sport, spettacolo e solidarietà, per promuovere e sensibilizzare la ricerca sulla Fibrosi Cistica.

I due eventi sono organizzati in collaborazione con la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, delegazione di Brindisi – Torre Santa Susanna, il cui responsabile è l’infaticabile Oronzo De Tommaso.

Primo appuntamento: Sabato 21 dicembre a partire dalle ore 15.

“il Centro Sportivo “Wellfit Village” organizza insieme all’Associazione Ricerca sui Pedali, legata alla Delegazione Brindisi -Torre, un pomeriggio di sport solidale, per sensibilizzare e raccogliere fondi da destinare alla ricerca.

L’evento mira a unire sport, spettacolo e solidarietà, offrendo ai partecipanti l’opportunità di sostenere una causa importante e trascorrere un pomeriggio all’insegna del divertimento e condivisione. Lo sport migliora la vita, ognuno può sentirsi parte di qualcosa di importante che potrà cambiare il destino di molte persone.

“Il fiore che sboccia nelle avversità è il più raro e il più bello di tutti” (Cit. Anna Maria Bianco).

Ad allietare la serata ci sarà la giovanissima cantante Noemi Imbó, seguita dalla maestra Rosanna Volpe, fondatrice della sede locale Agimus, Associazione Nazionale promulgatrice di arte e musica e promotrice di talenti.

Secondo Appuntamento: domenica 22 Dicembre dalle ore 9 torneo di Padel al “Circolo Tennis Smash”.

Per il terzo anno consecutivo, il Circolo Tennis ha il piacere di sostenere il progetto adottato dalla Delegazione FFC Ricerca di un Brindisi -Torre,

Un evento che, come dicono i responsabilità del Circolo “ci riempie di gioia, ci fortifica, ci fa vivere un Natale più ‘vero’, ci rende partecipi ad un’iniziativa solidale, che spesso, per la frenesia del quotidiano, involontariamente, ci sfugge. Siamo grati a chi ci dà la preziosa possibilità di condividere gesti così nobili. Lo Smash ci sarà sempre: contate su di noi e Vi ringrazieremo a vita, anzi…per la vita!” (Cit. Antonella Maci).