Happy Casa Brindisi annuncia con soddisfazione la conferma di partnership con ‘A2A Life Company’, Gold Sponsor biancoazzurro anche per la stagione sportiva 2023/24.

Il marchio A2A sarà presente infatti sul retro della maglia gara con cui la Happy Casa Brindisi affronterà il dodicesimo campionato consecutivo nella massima serie italiana di pallacanestro, la Legabasket Serie A.

Il Gruppo si dimostra ancora una volta attivo all’interno del mondo della pallacanestro italiana.

Lo sport rappresenta una grande opportunità per coinvolgere le persone nella sfida al cambiamento climatico, e allo stesso tempo le organizzazioni sportive possono giocare una partita importante per ridurre le emissioni di anidride carbonica.

A2A si occupa di energia, acqua e ambiente con un approccio circolare all’utilizzo delle risorse, impegnata nel dare un contributo concreto allo sviluppo sostenibile del Paese. Il Gruppo gestisce la generazione, la vendita e la distribuzione di energia e la vendita e la distribuzione di gas, il teleriscaldamento, il ciclo dei rifiuti, la mobilità elettrica e i servizi smart per le città, l’illuminazione pubblica e il servizio idrico integrato.

Happy Casa Brindisi & A2A insieme per un’altra stagione di grande sport!

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi