Nel primo pomeriggio di oggi è deceduto Giancarlo Sacrestano, storico ricercatore di AssoArma e collaboratore del settimanale Il7 Magazine.

Giancarlo è stato uno dei più attenti osservatori della realtà brindisina ed ha dedicato gran parte della sua vita a preservare e raccontare le storie che hanno plasmato la città nel corso degli anni.

Il suo amore per la conoscenza e la cultura si è manifestato soprattutto attraverso la copiosa attività di divulgatore. Sacrestano si è distinto per un impegno formidabile ed una intelligenza non comune che gli hanno permesso di dare la giusta enfasi agli eventi più caratterizzanti della storia di Brindisi e dell’intera Italia.

I racconti di Giancarlo hanno avuto come principale obiettivo quello di agire da ponte tra passato e presente al fine di consentire alle nuove generazioni di comprendere appieno le radici della loro comunità.

Attraverso i suoi scritti, Sacrestano ha reso omaggio alle tradizioni locali, ha evidenziato le storture della nostra società ed ha narrato centinaia di storie di coraggio, resilienza e passione.

Giancarlo Sacrestano ha saputo dimostrare che la storia non è composta esclusivamente di eventi trascorsi, ma rappresenta un tessuto connettivo che tiene insieme il presente e il futuro di una popolazione.

La sua presenza costante nel panorama culturale brindisino è stata una fonte di ispirazione per molti.

Giancarlo non è stato solo un osservatore “passivo” della realtà ma ha spesso giocato un ruolo attivo nella promozione dell’amicizia tra nazioni. L’organizzazione della Giornata di Amicizia Polacca-Italiana a Brindisi è solo uno degli esempi del suo impegno nel favorire legami culturali e amichevoli tra diverse comunità.

La sua scomparsa lascia un vuoto che sarà difficile colmare.

Brundisium.net si unisce nel cordoglio per l’enorme perdita ed invia un grosso abbraccio alla sua famiglia ed ai parenti tutti.