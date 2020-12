Una delegazione del Sindacato Cobas ha ricevuto questa mattina la immediata disponibilità del Capo di Gabinetto della Prefettura di Brindisi, Maria Antonietta Olivieri, ad incontrarsi durante lo svolgimento del programmato sit in in Piazza Santa Teresa per la vertenza ADI e SAD del Comune di Brindisi, su cui grava la possibilità a breve di un licenziamento per 40 persone per le note difficoltà relative al bilancio.

Il Sindacato ha chiesto alla Prefettura di organizzare un incontro con Comune e Asl , i quali tardano a richiederlo; incontro quanto mai necessario per una positiva conclusione di quello che sta per diventare un dramma dopo la presentazione del bilancio da parte del Commissario ad acta, Sebastiano Giangrande.

La dottoressa Olivieri ci ha spiegato che il nuovo signor Prefetto di Brindisi, Carolina Bellantoni , è stata già informata della situazione anche alla luce della presentazione del bilancio del Comune di Brindisi, cosa di cui è particolarmente preoccupata.

Il Cobas riceverà a breve dalla Prefettura di Brindisi comunicazioni inerenti a tale situazione che rischia di diventare peggiore dell’attuale con la prevista sospensione delle attività del servizio ADI e SAD inserita nel bilancio 2021.

Il tutto condito per le attività gestite dalla cooperativa Genesi, quindi non solo Adi e Sad, dove non si ricevono gli stipendi.

La preoccupazione del signor Prefetto di Brindisi è grande; la certezza che abbiamo ricevuto dall’incontro di questa mattina è quello di un attento interessamento rivolto a trovare una soluzione.

Per il Cobas

Roberto Aprile