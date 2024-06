Volge finalmente al termine la vicenda che ha visto la sospensione del servizio bancomat nel rione Casale di Brindisi, punto di riferimento per migliaia di cittadini, tra correntisti Intesa San Paolo anche dopo la chiusura della filiale in aggiunta a turisti in transito e residenti nei rioni limitrofi sprovvisti di tale servizio. Dopo i lavori edilizi, che hanno interessato i locali, il collegamento delle utenze e la pulizia degli ambienti si attende il caricamento degli ATM per la piena fruibilità da parte dell’utenza, attività che dovrebbero concludersi, ci assicurano dalla Direzione nei prossimi giorni. Esprimiamo apprezzamento per il dialogo costruttivo con i referenti del gruppo bancario e soddisfazione per il completamento e la riattivazione del servizio in un periodo storico dove la razionalizzazione degli sportelli sta determinando una desertificazione del territorio con evidenti danni e disagi per cittadini ed imprese. Adiconsum Taranto Brindisi nel farsi interprete delle legittime aspettative dei consumatori oltre ad aver seguito la vicenda sino all’annunciata positiva conclusione sottolinea la necessità non più differibile, nel nostro Paese, di una liberalizzazione degli sportelli Atm ora vincolati alle sedi degli istituti bancari e di credito. Una questione già posta all’attenzione dell’Antitrust senza che ad oggi ci sia un parere in tal senso.