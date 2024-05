Nella mattinata di oggi, lunedì 20 maggio, presso la Sala della Colonna di Palazzo Granafei Nervegna, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’VIII edizione del progetto “Adotta un Monumento”, che si svolgerà in tre giornate e precisamente mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 maggio, dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Il progetto promosso dall’Associazione Le Colonne, in collaborazione con il Comune di Brindisi, mira a sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico della Città.

L’intento è quello di rendere i ragazzi protagonisti di un racconto partecipato, poiché “solo attraverso la conoscenza del luogo in cui viviamo possiamo riscoprire il senso di appartenenza, elemento essenziale per le proposte di valorizzazione di qualità” come sottolineato dalla dott.ssa Anna Cinti, Presidente dell’Associazione Le Colonne.

Per il sindaco Marchionna il progetto si inserisce in modo interessante nella candidatura di Brindisi a Capitale Europea della Cultura, poiché consentirà di riportare nel dossier, che verrà valutato dalla commissione, un inedito punto di vista, cioè quello dei bambini e dei ragazzi.

Durante la conferenza stampa sono state presentate le novità, tra cui i nuovi siti di interesse culturale inseriti nel progetto, come l’Archivio di Stato di Brindisi e il Castello Svevo e le iniziative di valorizzazione dell’VIII edizione.

La classe 4B, indirizzo dei servizi culturali e dello spettacolo dell’II SS Ferraris-De Marco – Valzani, ha sviluppato il tema della tutela del patrimonio della Città di Brindisi con un fumetto realizzato con tecniche analogiche, sviluppato con programmi digitali, a partire dalle idee grafiche di uno studente, il cui universo immaginario, fatto di personaggi buoni e cattivi, rappresenta la lotta eterna tra il bene e il male.

Le classi 4A e 4B dell’I.C.Commenda plesso S.G.Bosco, daranno vita ad una esibizione di Pizzica presso il Castello Svevo;

Gli alunni dell’I.C. Sant’Elia Commenda, attraverso la simbolica adozione di Piazza Sottile de Falco, approfondiranno insieme ai visitatori il tema della legalità, affiancati da un rappresentante della Guardia di Finanza e dall’Associazione Libera;

La 5D Salvemini, i.C. Centro, sarà presente presso la Sala della Colonna e gli Scavi romani di Palazzo Granafei-Nervegna, dove saranno esposti i loro lavori artistici ispirati alla storia del luogo;

Le classi 2A e 2B della primaria Collodi hanno realizzato un QR code che consente di accedere a un e-book online per raccontare in italiano e in inglese la storia delle Colonne romane e della Scalinata Virgilio, a partire dai loro disegni. Inoltre, i bambini metteranno in scena una conversazione tra Virgilio e Dante Alighieri, per sottolineare l’importanza della città di Brindisi in ambito letterario;

3A, 4A e 5A dell’I.C. Centro – plesso Livio Tempesta hanno realizzato un segnalibro e alcune opere grafiche per raccontare ai visitatori fatti storici e dettagli architettonici di Palazzo Granafei Nervegna, Scuole Pie e Casa del Turista.

Si ringraziano, in particolar modo, Sua Eccellenza il Prefetto Luigi Carnevale, il Contrammiraglio Massimiliano Grazioso e il Comandante Goio del Presidio militare di Brindisi, il Direttore dell’Archivio di Stato Diego Sicorello, Don Mimmo Roma e i dirigenti scolastici: Maria Vittoria Caprioli, Patrizia Carra, Angela Citiolo, Rita Ortenzia De Vito, Marialuisa Pastorelli, Lucia Portolano e Carmen Taurino.

PROGRAMMA ADOTTA UN MONUMENTO – VIII EDIZIONE

dal 22 al 24 maggio 2024

MERCOLEDì 22 MAGGIO

I.C. Commenda plesso “Collodi” 3A, 3E, Gianna Giarratano: Castello Svevo;

Liceo Artistico Musicale “Simone Durano”, 4A,4B, Del Sorbo Loredana: Monumento ai caduti p.zza Santa Teresa, Archivio di Stato, Chiesa s.Teresa;

I.C. Bozzano Centro, plesso “Marzabotto/Virgilio”, 3AV-3BV-3AM-3BM-3CM, Carlo Petese: Monumento a Virgilio;

I.C. Bozzano Centro, plesso “Marzabotto/Virgilio”, 3AV-3BV-3AM-3BM-3CM, Carlo Petese: Fontana dell’Impero;

I.C. Bozzano Centro, plesso “Marzabotto/Virgilio”, 1AV-1DM-1EM-1GM-1IM, Carlo Petese: Casa del Turista;

ITET “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi, 3CMAB, Zaccaria Monica: Fontana Tancredi;

ITET “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi”, 3SIA, Zaccaria Monica: S. Maria del Casale;

ITET “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi”, 2CMAB, Zaccaria Monica: Piazza Duomo.

GIOVEDì 23 MAGGIO

I.C.Commenda plesso S.G.Bosco, 4A, 4B, Schirinzi Maria Antonella: Castello Svevo;

I.C. Commenda plesso San Giovanni Bosco , 3A, Giannotta Antonella: Tempietto di San Giovanni al Sepolcro;

Liceo Artistico Musicale “Simone Durano”, Franzel Sara: Fontana dell’Impero;

I.C. Commenda plesso “Collodi”, 2A, Calvaruso Nadia: Colonne Romane e Scalinata Virgilio;

I.C. Commenda plesso “Collodi”, 2B, Calvaruso Nadia: Palazzo Granafei Nervegna;

I.C.Centro plesso “Salvemini”, 1B, 1C, Buscicchio Raffaella: Palazzina Belvedere;

I.C.Centro plesso “Salvemini” 2B, Buscicchio Raffaella: Grande Albergo Internazionale;

I.C.Centro plesso “Salvemini” 2C, Buscicchio Raffaella: Monumento a Virgilio;

I.C.Centro plesso “Salvemini” 3B, Buscicchio Raffaella: Palazzo Guerrieri;

VENERDì 24 MAGGIO

I.C. S.Elia Commenda, 1A, 1B, 1C, 1D, 2D, Cosimi Sonia: Quartiere Marinaro delle Sciabiche;

I.C. S.Elia Commenda, 2C, Cosimi Sonia: Piazza Sottile De Falco;

I.C. Centro plesso “Salvemini”, 5D, Sabrina Morciano: Sala Colonna e Scavi Romani di Palazzo Granafei-Nervegna;

I.C. Commenda 5A, 5B, Quarta Antonella: Palazzo Montenegro;

I.C. Commenda plesso “Collodi”, 4C, Taveri Angela Sandra : Tempietto S Giovanni al Sepolcro e Area Archeologica San Pietro degli Schiavoni;

I.C. Commenda plesso Collodi, 3B, 3C, 3D, Giannello Lucia: Archivio di Stato;

I.C. Casale plesso “Kennedy”, 2 A , 2B, 2C, 2D, 2E , Perrone Saverio: Villaggio Pescatori;

I.C. Centro plesso “Livio Tempesta” 3A, Rosanna Maletta: Palazzo Granafei-Nervegna;

I.C. Centro plesso “Livio Tempesta” 4A, Rosanna Maletta: Scuole Pie Via G.Tarantini;

I.C. Centro plesso “Livio Tempesta” 5A Rosanna Maletta: Casa del Turista;

I.C. Bozzano Centro plesso “Marzabotto Virgilio”, 1AV, 1DM, 1EM, 1GM, 1LM, Carlo Petese: Loggia Balsamo;

I.C. Bozzano Centro plesso “Marzabotto/Virgilio”, 1AV, 1DM, 1EM, 1GM, 1LM, Carlo Petese: Area Archeologica Via Casimiro;

I.C. Bozzano Centro plesso “Marzabotto/Virgilio”, 2AV-2DM-2EM-2GM-2IM-2LM, Carlo Petese: Monumento ai Caduti-Piazza Santa Teresa;

I.C.Bozzano Centro plesso “Marzabotto/Virgilio”, 2AV-2DM-2EM-2GM-2IM-2LM, Carlo Petese: Fontana De Torres;

I.C. Bozzano Centro plesso “Marzabotto/Virgilio”, 3AV-3BV-3AM-3BM-3CM, Carlo Petese: Nuovo Teatro Verdi;

I.C. Bozzano Centro plesso “Marzabotto/Virgilio”, 2AV-2DM-2EM-2GM-2IM-2LM, Carlo Petese: Grande Albergo Internazionale;

I.I.S.S. “Ferraris – De Marco – Valzani”, 4B, D’Anna Paola, il progetto prevede un fumetto che si svolgerà su più monumenti e più luoghi;

ITET “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi”, 3CMNB, Zaccaria Monica: Fontana Tancredi;

ITET “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi”, 3CMAA, Zaccaria Monica: S.Maria del Casale;

ITET “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi”, 2CMAA, Zaccaria Monica: Piazza Duomo.

La cittadinanza è invitata a partecipare