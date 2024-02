Non c’è gara di Taekwondo alla quale fra i partecipanti vi sono atleti della “Pennetta Rosa” la società sportiva del Maestro Cosimo Spinelli c.n. 9° Dan, al termine dalla quale i tesserati del sodalizio sportivo brindisino non salgano sul podio.

E’ accaduto così anche al termine dei Campionati Interregionali riservati alle categoria: Cadetti, Junior e Senior, svoltisi nell’ultimo week end, presso il PalaFlorio di Bari.

Ai campionati hanno partecipato 60 società proveniente da ulcune regioni della penisola per un totale di circa 870. Visto l’alto numero dei partecipanti, i combattimenti si sono svolti su 6 quadrati. La manifestazione ha avuto una durata di 25 ore.

Luciana Capasa, vince la medaglia d’argento ai campionati interregionali di Taekwondo cat. cadetti B femminile -37 Kg.

Un doppio plauso a Luciana, in primis perchè si è classificata 2^ e poi perchè ha dovuto cambiare categoria in quanto nella sua categoria -33 era sola (come regilamnto chi è sala in una categoria deve gareggiare in quella successiva. Dalla -33, è passata alla -37 (lei pesava 31 Kg.).

Un grazie di cuore anche all’atleta Ladisa Riccardo, nonostante non stava bene fisicamente, ha voluto partecipare al campionato. Non ha superato i quarti.

Tutto il merito della buona riuscita della manifestazione dev’essere ascritto al sempre presente Presidente Fita Regione Puglia Dott. Arch. Martino Montanaro.

Prossimo appuntamento il 6 e 7 aprive p.v. a Policoro (MT) per i campionati interregionali “Forme, FrreStyle e Prataekwondo.