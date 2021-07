Nei giorni scorsi si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell’AIL Brindisi. L’associazione contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. Carla Sergio è stata rieletta presidente, con lei nel nuovo consiglio direttivo in carica per il triennio 2021-2024 ci saranno Carla Lamendola (vicepresidente), Marina Trizza (tesoriera), Teodora Cocciolo (segretaria), Giuseppina Del Vecchio, Elio Zezza, Maria Alò, Francesca Locorotondo e Chiara Sorge.

“Ai consiglieri uscenti Mino Alba, Claudia Pati, Mariagrazia Romano e Dorina Zammillo – dice Carla Sergio – va il mio più sentito grazie per tutto quello che negli anni hanno dato all’AIL. Ai nuovi consiglieri, invece, l’augurio che possano condividere con entusiasmo tutte le attività, contribuendo con idee e passione alla crescita dell’associazione. L’AIL sarà sempre vicina ed attenta alle necessità del paziente ematologico della provincia di Brindisi ed invita tutti i cittadini a dare il proprio sostegno”.

La speranza è quella che si possano riprendere al più presto le attività nel reparto di Ematologia dell’ospedale “Perrino”. Per i pazienti, infatti, sono in cantiere interessanti novità che li coinvolgeranno: si spazierà dalla musica al teatro, passando per i nuovi laboratori creativi e sarà ripristinata la biblioteca. Previsto inoltre l’avvio di un nuovo corso per volontari e da settembre ricominceranno gli incontri di sensibilizzazione con gli alunni delle scuole superiori. Ovviamente il clou saranno ancora una volta le campagne di raccolta-fondi legate alle Stelle di Natale ed alle Uova di Pasqua.