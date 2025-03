AIPD Brindisi apre le porte alla cittadinanza per un’esperienza multisensoriale assolutamente unica ed entusiasmante. L’iniziativa, in programma venerdì 21 marzo pv (dalle 15,30 alle 20,00) a Brindisi in Piazza A. Di Summa, presso l’ex ospedale, nasce dalla volontà dell’Associazione Italiana Persone Down di diffondere la metodologia AIPD su tutto il territorio, forte e consapevole dei risultati raggiunti negli ultimi anni con più di 40 famiglie nella zona di Brindisi e Provincia.

Come è noto AIPD Brindisi gestisce un Centro Diurno, situato presso l’ex Ospedale Di summa ed accreditato dalla Regione Puglia ai sensi del R.R. 5/19, inoltre accoglie diversi gruppi pomeridiani destinati allo sviluppo, potenziamento, mantenimento e recupero delle abilità di autonomia delle persone con la Sindrome di Down. L’Associazione ha altresì deliberato la volontà di aprire il proprio operato anche a nuove famiglie su tutto il territorio provinciale grazie anche all’ottenimento, con il contributo di Ferrovie dello Stato, di una nuova sede nella città di Mesagne.

Durante l’Open Day tutti gli ospiti avranno la possibilità di partecipare ai laboratori di autonomia condotti dagli operatori AIPD, i quali dimostreranno nello specifico l’utilizzo della metodologia, nata ed avviata a Roma da AIPD Nazionale negli anni ’80, e tutt’ora utilizzata da 51 sezioni AIPD in tutta Italia.

“L’operato di AIPD Brindisi, tuttavia – dice la Presidente Stefania Calcagni – non sarebbe stato possibile né proseguibile negli anni se non vi fosse stato un intenso e capillare lavoro di rete su tutto il territorio. Sin dal 1998, infatti, anno in cui è nata la sezione, AIPD Brindisi ha intrattenuto importanti rapporti di collaborazione con le scuole della Provincia, in particolare l’Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Sandro Pertini”, il Liceo “Marzolla Leo Simone Durano”, il “Liceo Ettore Palumbo”, l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Epifanio Ferdinando” e tante altre, oltre a numerose Cooperative che si occupano di Inclusione scolastica, come la Cooperativa Socioculturale e la Cooperativa San Bernardo ed Istituti di riabilitazione, come l’Istituto Santa Chiara di Lecce e l’Associazione Melitea APS di Mesagne.”.

Si invita dunque a partecipare chiunque fosse interessato ad approfondire la conoscenza rispetto ai servizi di AIPD Brindisi e la sua specifica metodologia; alla fine dell’evento sarà offerto a tutti gli ospiti un piccolo buffet di benvenuto. Per informazioni chiamare il numero 348.9343609 – dott.ssa Francesca Fonseca.