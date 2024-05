AIS BRINDISI presenta “Winemaker & Sommelier”

Lunedì 3 giugno 2024

Hotel Nettuno Brindisi ore 20,00

AIS Delegazione Brindisi organizza la 11^edizione dell’evento “Winemaker&Sommelier – Serata di incontro tra i produttori pugliesi ed i Sommelier dell’AIS Puglia” che si svolgerà lunedì 3 giugno 2024 alle ore 20,00 presso l’Hotel Nettuno di Brindisi.

La manifestazione è un momento di incontro e confronto di alcuni produttori di riferimento di Puglia che quotidianamente coniugano passione, impegno e professionalità per dare lustro al loro territorio; rappresenta un vero e proprio meeting di tutti i Sommelier AIS e dei corsisti del corso di I livello da poco ultimato.

La serata avrà inizio con una tavola rotonda:

Moderatore Giornalista Antonio Celeste

Introduzione Delegato Rocco Caliandro

Saluti Giacomo D’Ambruoso Presidente AIS Puglia

Interventi:

Luigi Rubino Tenute Rubino,

Marilina Nappi Cantine Spelonga,

Angelo Varvaglione Cantine Varvaglione,

Benedetto Lorusso Tagaro;

Componente Consiglio AIS Italia:

dott. Giuseppe Baldassarre.

Saranno presentati i produttori che racconteranno la loro filosofia produttiva ed i due vini, uno storico ed uno innovativo, e che conferiranno gli attestati di frequenza ai corsisti sommelier del I livello per dare loro ulteriore stimolo a proseguire il grande lavoro di conoscenza, prima, e divulgazione dopo, della cultura dei vini di Puglia.

Si proseguirà poi con un piacevole momento enogastronomico che prevede la degustazione di due tipologie di vino di ogni produttore coinvolto:

– Sumaré 60 mesi IGT Salento Tenute Rubino

– Torre Testa DOC Brindisi 2017 Tenute Rubino

– Extrema Falanghina 2023 Cantine Spelonga

– Tyron Nero di Troia 2021 Cantine Spelonga

– Masseria Pizzariello Rosso Puglia Igp 2020 Varvaglione

– 1921 Primitivo di Manduria Riserva 2014 Varvaglione

– Benedetto Spumante Metodo Classico Valle d’Itria Marchione Chardonnay Tagaro

– Isir Susumaniello Rosato Valle d’Itria Tagaro

In abbinamento alle eccellenze gastronomiche del territorio:

– Primo piatto Hotel Nettuno

– Prodotti caseari di Caseificio Lanzillotti di San Vito dei Normanni

– Degustazione di tipicità e sott’oli di Azienda Agricola Lillo di Brindisi

… e non mancheranno una selezione di Oli EVO d’Italia e non solo.

Il contributo di partecipazione è di 25 euro per i soci AIS in regola con la quota associativa 2024 e di 30 euro per i non soci.

PRENOTA SUBITO preferibilmente via Whatsapp:

Rocco Caliandro

Delegato BRINDISI AIS Puglia al cell. 333 3519488