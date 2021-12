Il 28 Dicembre 2021 alle ore 20.00 si terrà presso la Basilica Pontificia Cattedrale di Brindisi, una serata di preghiera artistica natalizia organizzata dal gruppo “RUAHart – Artistic Worship”.

Musiche, letture, danze (grazie alla collaborazione con Centro Artedanza di Claudia Giubilo) come espressione di preghiera, con il coinvolgimento di bambini, giovani coppie e famiglie e la volontà di trasmettere e donare agli altri il senso del Natale e della propria fede.

Un programma variegato, caratterizzato da un modo nuovo di eseguire i brani in chiesa, dalle classiche canzoni natalizie come Astro del Ciel, Venite fedeli ad altri brani di musica leggera con un senso profondo legato al Natale, alla rinascita, alla speranza.

Non un gospel ma un progetto del tutto nuovo, fatto per sentirsi più vicini nella fede perchè Natale è … una preghiera che diventa arte!

RuahArt Artistic Worship – Chi siamo?

Il periodo pandemico ha portato tanti cambiamenti nelle esistenze di ciascuno, compresi quelli che riguardano il modo di vivere la propria preghiera e religiosità. E’ così che un gruppo di giovani della Basilica Cattedrale di Brindisi, nel Novembre 2020, per la prima volta, si è unito per proporre un cammino di adorazioni eucaristiche mensili animate in modo diverso. In brevissimo tempo il gruppo è cresciuto scegliendo il nome di RUAHart Artistic Worship.

Ruah che in ebraico significa, “Soffio, Respiro” legato dunque allo “Spirito Santo”, è la matrice del nome che i membri del gruppo hanno scelto ed anche il punto focale del logo che hanno creato.

Art fa riferimento all’arte, all’animazione artistica che il gruppo si è prefissato: non solo musica suonata e cantata, ma anche danza, recitazione, lettura ed altre forme d’arte tramite cui evangelizzare e poter pregare insieme, in un modo innovativo, giovanile.

Hart dall’inglese, viene tradotto in italiano con il termine Cervo, che appunto fa riferimento al simbolo della nostra città, Brindisi.

L’ingresso in cattedrale è libero, saranno rispettate e garantite le normative Anti – Covid, fino al raggiungimento massimo della capienza consentita.

Sarà anche prevista la diretta della serata sulla pagina Facebook del gruppo “Ruahart Artistic Worship”.

Social Facebook :Ruahart – artistic worhip

Social Istangram :Ruahart – artistic worship

Email : ruahart.worship@gmail.com