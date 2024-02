Lab Creation, nodo della reta Galattica della Regione Puglia, nell’ambito della rassegna editoriale “Libri & Pop Corn”, coordinata dall’associazione “Scintilla”, ha organizzato per l’8 febbraio la presentazione di un romanzo giallo dal titolo “Qualcuno che conoscevo”, di Francesca Mautino, edito da Longanesi. L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina facebook di Lab Creation.

“Qualcuno che conoscevo” è l’opera prima di Mautino, un romanzo che ha come protagonista Valentina, mamma di due gemelle con un rapporto di coppia in crisi che un giorno viene convocata all’asilo perché le piccole hanno tentato la fuga trascinando con sé una compagna. Davanti alla direttrice, c’è un’altra mamma: Chiara Barberis. Altezzosa e severa, che lascia in Valentina una strana impressione. Un’impressione confermata dalla scoperta che si tratta proprio di «quella» Chiara Barberis: la sorella di Elisa, la ragazza scomparsa inspiegabilmente dieci anni prima, quasi inghiottita dal buio di una Torino che da sempre ha fatto del mistero il suo secondo volto. È così che Valentina si ritrova in una storia piena di ombre e bugie.

Per conoscere il resto della storia vi aspettiamo in presenza negli studi di Lab Creation per gustare insieme degli ottimi popcorn.

L’appuntamento è per giovedì 8 febbraio alle ore 19,00. Per chi non può partecipare in presenza può seguire l’evento attraverso la diretta streaming sulla pagina facebook di Lab Creation.

Per informazioni si può contattate l’Associazione Music’Arte al numero 3920060788, oppure inviare una email a: musicarte1999@gmail.com.