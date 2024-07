Si è tenuta oggi, domenica 21 luglio alle 10:00, al Porto di Savelletri, l’inaugurazione ufficiale del murales realizzato da Teo Vázquez, artista spagnolo specializzato in interventi di arte urbana: un murales site-specific, nato grazie al contributo del Comune di Fasano, che restituisce una visione identitaria del territorio scaturita da un processo di condivisione con la comunità.

L’opera raffigura i pescatori che, giocando a carte, sorvegliano il “loro” porto. L’opera d’arte realizzata da Teo Vázquez rappresenta un patto tra terra e mare, tra le persone e le loro storie, tra l’arte e la vita autentica di questo bellissimo territorio.

«L’opera di Teo Vázquez – dice il sindaco Francesco Zaccaria – ha avuto il merito e la grande capacità di raccontare una delle nostre tradizioni più antiche, quelle legate alla vita che si crea all’interno del porto di Savelletri. L’arte ha questa capacità, quella di stupire e di raccontare attraverso le immagini la storia dei luoghi, che Teo Vázquez ha visitato attraverso la residenza d’artista che abbiamo ospitato a Savelletri. Un’opera che è anche un regalo ai custodi del porto di Savelletri, ai pescatori in primis e ai tanti residenti che utilizzano quell’area per trascorrere i pomeriggi, attraverso un rapporto intenso, storico e viscerale con il territorio di Savelletri. Un’altra dimostrazione di quanto ricco sia il nostro territorio, che abbiamo definito “Terre di Fasano” proprio perché ricchissimo e diverso da luogo a luogo, che merita di essere conosciuto e vissuto esattamente come l’artista ha fatto in questa settimana».

«Il murales realizzato da Teo Vázquez al Porto di Savelletri è straordinario – dice l’Assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi – Questo artista dallo spirito globale, dopo due settimane nella nostra città, ha dato vita ad un murales site-specific che si integra perfettamente con l’ambiente che lo circonda perché narra la vicinanza della comunità al mare in modo travolgente e autentico. Quest’opera arricchisce il paesaggio urbano di Savelletri e soprattutto rappresenta un’imponente testimonianza dell’arte che unisce le persone e le loro storie con il territorio in cui vivono».

L’iniziativa è inserita nell’ambito degli eventi del PensieriCorrenti Festival, organizzato e promosso dall’associazione Itriae Culturae con il sostegno del Comune di Fasano.

