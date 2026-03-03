L’Associazione Musicale Culturale Le Voci dell’Arte APS, sotto la direzione artistica del Maestro Roberto De Leonardis, è lieta di annunciare il programma della stagione concertistica (da gennaio a maggio 2026) “Armonie Intrecciate” .

L’Auditorium Santa (spazio culturale nell’ex convento di S. Chiara) diventerà il fulcro di un viaggio musicale che spazia dal contrappunto di Bach al classicismo di Mozart alle suggestioni del Novecento.

Un calendario di eccellenze

La rassegna si è aperta domenica 25 gennaio con il “Trio Mistral” (Antonio Puglia al clarinetto, Fabio De Leonardis al violoncello e Mariano Meloni al pianoforte), impegnato in un programma dedicato a Beethoven, Rossini e Mendelssohn e Lunedì 2 marzo con il concerto di Vito Alessio Calianno: un appuntamento di grande prestigio con uno dei giovani talenti più promettenti del panorama pianistico italiano

Il percorso proseguirà attraverso sette appuntamenti imperdibili, tra cui spiccano:

Sabato 7 marzo: Il duo pianistico composto da Ivana Francisci e Isotta Maria Colasanti in “Quattro per Due”.

Lunedì 16 marzo: Il recital pianistico di Francesco Mirabella con musiche di Schumann, Liszt e Čajkovskij.

Sabato 21 marzo: Un focus sulla viola con Dimitri Mattu e Angela Oliviero al pianoforte: “Colore Viola: dalla Grazia Classica al ‘900”

I grandi omaggi e la chiusura

Uno degli eventi più attesi è fissato per domenica 10 maggio (ore 18.00): un “Omaggio a Luciano Pavarotti a 90 anni dalla nascita”. Il tenore Francesco Ciotola, accompagnato da Nadia Testa al pianoforte, celebrerà il mito del Maestro attraverso le arie più celebri di Verdi, Puccini, Mascagni e i grandi classici della canzone italiana.

La stagione si concluderà giovedì 28 maggio con il duo formato da Ferdinando Vietti (violoncello) e Maurizio Barboro (pianoforte), che offriranno un raffinato programma dedicato al romanticismo tedesco di Mendelssohn, Schubert e Brahms.

Informazioni utili

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 20.00, ad eccezione dell’evento del 10 maggio previsto per le 18.00. La manifestazione gode del patrocinio della Città di Brindisi e della Provincia di Brindisi.

Contatti e Sede:

Location: Auditorium Santa – spazio culturale (ex convento S. Chiara), Brindisi.

Organizzazione: Associazione Musicale Culturale Le Voci dell’Arte APS

Info: +39 3296829822; levocidellarte@gmail.com