Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al nuovo percorso formativo in Luxury Event & Food Experience Management, promosso dall’ITS Academy della Puglia per il Turismo, i Beni e le Attività Culturali ed Artistiche, realtà che da anni opera con continuità e risultati sul territorio fasanese. Un’opportunità concreta, qualificante e completamente gratuita, pensata per chi sogna di costruire il proprio futuro nel mondo dell’ospitalità di alto livello, degli eventi e dell’enogastronomia d’eccellenza.



La scelta di consolidare la sede operativa a Fasano non è casuale. La città, autentica capitale del turismo esperienziale nel cuore della Puglia, offre un ecosistema ideale fatto di masserie storiche, eccellenze enogastronomiche, un litorale di straordinario valore e una lunga tradizione imprenditoriale nell’accoglienza: un contesto che diventa vera e propria aula a cielo aperto per i futuri professionisti del settore.



Una scelta che premia un percorso costruito nel tempo: dal 2019 l’ITS è presente sul territorio con risultati concreti, sinergie reali con le imprese locali e un contributo tangibile alla crescita delle competenze professionali. Il valore di questo lavoro è confermato anche dai numeri: nel Ranking INDIRE 2025 l’ITS si è classificato 1° in Italia nell’area tecnologica “Turismo” e tra i primi 3 ITS Academy a livello nazionale su oltre 450 percorsi monitorati in tutte le aree tecnologiche.



Il corso, della durata di due anni, si pone l’obiettivo di formare figure professionali capaci di progettare, organizzare e gestire eventi, cerimonie, matrimoni ed esperienze enogastronomiche di alta gamma, unendo competenze manageriali, creatività e padronanza degli strumenti digitali più innovativi. Una preparazione completa, costruita sulle trasformazioni in atto nel settore, dove tecnologia e sostenibilità stanno ridisegnando il modo di vivere l’ospitalità e il turismo esperienziale. Gli studenti approfondiranno la pianificazione di eventi, la gestione delle relazioni con fornitori e clienti internazionali, le tecniche di comunicazione e marketing digitale applicate al settore wedding e luxury, oltre alla conoscenza approfondita dei prodotti enogastronomici pugliesi, autentica eccellenza da valorizzare e raccontare al mondo. Gli sbocchi occupazionali sono ampi e perfettamente in linea con la vocazione turistica del territorio: hotel, resort, masserie e dimore storiche, ristoranti ed enoteche, agenzie di wedding planning e banqueting, cantine e realtà enoturistiche, tour operator specializzati in turismo esperienziale, fino a percorsi imprenditoriali autonomi nel mondo dell’ospitalità e degli eventi.



«La formazione è sempre stato uno degli assi portanti delle nostre politiche per il turismo – dichiara l’assessore al Turismo della Città di Fasano, Pier Francesco Palmariggi –. Continua il percorso di collaborazione strutturata tra l’ITS Turismo della Puglia e il Comune di Fasano attraverso un’offerta formativa co-progettata assieme alle imprese del territorio, che hanno bisogno di personale sempre più qualificato per affrontare le sfide di un settore trainante per la nostra economia».

«Negli ultimi anni il turismo – dichiara il Direttore dei Corsi di Alta Specializzazione Fasano, Gaetano Di Gennaro -è uno dei settori più strategici della nostra economia e la Puglia è una destinazione d’eccellenza a livello internazionale. Per rispondere a questa crescita, l’ITS Academy organizza a Fasano il nuovo corso biennale “Luxury Event & Food Experience Management” (al via a ottobre 2026), progettato insieme alle imprese per formare professionisti altamente qualificati nell’hospitality, nel food e negli eventi. Grazie alla didattica pratica e ai forti tassi di occupazione, invitiamo i giovani diplomati a cogliere questa grande opportunità per investire sul proprio futuro».

«Il vero motore dello sviluppo territoriale – spiega il Presidente della Fondazione Istituto Tecnico Superiore della Puglia per l’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato Giuseppa Antonaci – è la risorsa umana altamente specializzata che sappia operare in questi contesti di eccellenza e di grande visibilità nazionale. L’accoglienza è un’arte e come tale deve essere agita da Persone che accanto alla competenza professionale possiedono anche la capacità di relazione, di comunicazione efficace di competenza organizzativa utilizzando, in piena transizione digitale, tutti gli strumenti tecnologici più avanzati fra cui l’A.I. che deve essere sempre governata dall’intelligenza e creatività umana. Il percorso che viene proposto ha in sé quelle caratteristiche in grado di far evolvere il soggetto in formazione, inserendolo in contesti differenti ed esperienziali, che diano spazio all’occupabilità facendo sì che ognuno rimanga nella propria terra a realizzare i sogni e le aspirazioni e contribuendo allo sviluppo ed all’innovazione del proprio territorio».

Il corso ha una durata complessiva di 1.800 ore distribuite su due anni: 1.080 ore di didattica laboratoriale, case studies, seminari, visite di studio e project work, e 720 ore di stage diretto in contesti lavorativi reali, con una frequenza richiesta di almeno l’80% delle attività. Al termine, superati gli esami finali, si consegue il Diploma di Specializzazione per le Tecnologie Applicate di V livello EQF, rilasciato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, valido su tutto il territorio nazionale e spendibile anche per l’accesso ai concorsi pubblici.



Il diploma ITS, infatti, non è solo una qualifica tecnica: è una chiave di accesso concreta al mondo del lavoro e delle istituzioni. È valido per i concorsi ITP (Insegnanti Tecnico Pratici) e garantisce una riserva del 10% dei posti da funzionario negli Enti Locali, Regioni e Città Metropolitane (DL 25/2025). Lungo il percorso è inoltre possibile ottenere certificazioni linguistiche, informatiche (EIPASS avanzato), HACCP e sulla sicurezza sul lavoro, maturare CFU spendibili per proseguire gli studi universitari e accedere a borse Erasmus+ e ai benefici ADISU Puglia, comprese borse di studio e rimborsi spese. Il tutto nell’ambito di un percorso interamente gratuito, finanziato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.



Le iscrizioni sono aperte da subito, ma i posti disponibili sono limitati, per garantire a ogni studente un percorso formativo curato e realmente vicino alle esigenze del mondo del lavoro. Per informazioni su modalità di iscrizione, requisiti di accesso e scadenze è possibile consultare il portale ufficiale https://www.itsturismopuglia.it/luxury-event-food-experience-management/