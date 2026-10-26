L’uomo, residente a Cellino San Marco, ha perso la vita nella mattinata di lunedì 26 ottobre all’interno di un’azienda agricola tra Brindisi e Tuturano. Sarebbe stato colpito mortalmente da un macchinario agricolo. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Tragedia nelle campagne tra Brindisi e Tuturano, dove nella mattinata di oggi, lunedì 26 ottobre, ha perso la vita Stefano Lacirignola, 51 anni, residente a Cellino San Marco.

L’incidente si è verificato intorno alle 8 all’interno di un capannone di un’azienda agricola, dove l’uomo, dipendente della struttura, sarebbe stato colpito da un macchinario agricolo montato su ruote mentre stava trasportando un’attrezzatura. Restano ancora da chiarire le circostanze che hanno provocato la tragedia.

L’allarme è scattato subito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Per il 51enne non c’è stato nulla da fare e i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Brindisi e il personale dello Spesal, il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, impegnati negli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le verifiche dovranno chiarire come si sia verificato l’incidente e quali siano le circostanze che hanno portato alla morte dell’uomo.

Lacirignola lascia la moglie Katia e tre figli.

Una nuova tragedia sul lavoro che riporta l’attenzione sulla sicurezza negli ambienti lavorativi, in particolare nei contesti agricoli, dove l’utilizzo di macchinari e attrezzature richiede condizioni di sicurezza rigorose e controlli costanti.