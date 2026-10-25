La storia di Brindisi passa anche dai campi, dai saperi contadini e dalle tradizioni tramandate nel tempo. A questo legame tra città e campagna è dedicato l’incontro in programma nell’ambito della rassegna L’Autunno nel Vicolo, per la presentazione del libro Storia dell’agricoltura di Brindisi.

Scritto dal perito agrario Fabio Protopapa, il volume ripercorre l’evoluzione dell’agricoltura e del territorio brindisino dal X secolo a.C. ai giorni nostri. L’autore, cresciuto in una famiglia dalle profonde radici agricole, ha raccolto memorie, storie personali, proverbi e antiche consuetudini con l’obiettivo di custodire la cultura contadina e riflettere sulle sfide che l’agricoltura affronta oggi.

L’appuntamento è per domenica 25 ottobre alle 17.30 alla Biblioteca del Vicolo. La presentazione sarà curata da Francesco Mauro, responsabile della biblioteca, che dialogherà con l’autore. Interverranno anche le aziende agricole presenti.

Un’occasione per riscoprire le radici della comunità e sfogliare insieme le pagine della sua storia.