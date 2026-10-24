CambiaPasso torna sabato 31 ottobre 2026. L’appuntamento, inizialmente previsto per domenica 25 ottobre, è stato posticipato in considerazione delle avverse previsioni meteorologiche indicate per domenica 25 ottobre, previsioni, che hanno suggerito una rimodulazione del calendario per garantire le migliori condizioni di svolgimento delle attività e favorire la più ampia partecipazione della cittadinanza.
Resta confermato il programma dell’iniziativa, così come le modalità organizzative già definite con i numerosi enti, istituzioni, associazioni e realtà del territorio coinvolti.
Brindisi CambiaPasso, infatti, già al primo svolgersi di domenica 18 ottobre, si è rivelata molto più di una giornata di eventi: è un invito a guardare e vivere la città con occhi diversi, riscoprendo il valore degli spazi pubblici come luoghi di incontro, relazione, gioco e condivisione.
Attraverso la temporanea riduzione del traffico e la proposta di attività aperte alla cittadinanza, l’iniziativa intende promuovere un modo nuovo di vivere Brindisi, restituendo centralità alle persone e incoraggiando una maggiore attenzione alla qualità dello spazio urbano, alla mobilità sostenibile e alla socialità.
Un percorso, che si sviluppa attorno a tre idee semplici ma significative: spazio al gioco; spazio agli incontri; spazio al mare. Tre modi per riscoprire il rapporto tra la città e i suoi abitanti, valorizzandone le potenzialità e sperimentando nuove forme di utilizzo degli spazi comuni.
Un ruolo importante è affidato alla rete di associazioni, organizzazioni, istituzioni e cittadini che stanno contribuendo alla realizzazione delle diverse attività. Tra i protagonisti anche i giovani volontari del Servizio Civile Universale del Comune di Brindisi, coinvolti nel supporto organizzativo e nelle iniziative di animazione e partecipazione.
La giornata rappresenta così anche un’occasione per rafforzare la collaborazione tra Amministrazione comunale e comunità locale, nella convinzione che una città più vivibile, inclusiva e accogliente si costruisca attraverso il contributo di tutti.
L’Amministrazione comunale invita pertanto cittadini e famiglie a partecipare numerosi all’appuntamento di sabato 31 ottobre, confermando l’impegno a proseguire un percorso che mette al centro le persone, le relazioni e una nuova idea di spazio pubblico.
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CambiaPasso torna sabato 31 ottobre 2026. L’appuntamento, inizialmente previsto per domenica 25 ottobre, è stato posticipato in considerazione delle avverse previsioni meteorologiche indicate per domenica 25 ottobre, previsioni, che hanno suggerito una rimodulazione del calendario per garantire le migliori condizioni di svolgimento delle attività e favorire la più ampia partecipazione della cittadinanza.