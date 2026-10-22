Venerdì 30 ottobre 2026, alle 17.30, la Sala Gino Strada di Palazzo Nervegna ospiterà la presentazione di Brindisi, riquadri di immagini e parole tra divagazioni poetiche, il libro di Giulia Cesaria pubblicato da Minigraf. L’iniziativa si terrà in via Duomo 20.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Il volume raccoglie un progetto nato sui social tra il 2021 e il 2023 con il titolo Brindisi Immagini e Parole. Come racconta l’autrice, la pagina Facebook personale era uno spazio in cui fissare gli scorci della città attraverso fotografie scattate con il cellulare: immagini semplici, ma capaci di cogliere un’emozione e trasformarla in un «foto racconto».

«Un viaggio tra le parole, che accompagnano la sequenza fotografica, creando suggestioni vive, rendendo le stesse immagini in movimento», spiega Cesaria. Nel libro, fotografie e testi si intrecciano e invitano il lettore a un tour virtuale di Brindisi: tra vicoli e mura, chiese, castelli e bastioni, in un percorso in cui le impressioni diventano riflessioni e versi.

«Piccoli riquadri della città di Brindisi, dove le parole dipingono le immagini, trasformandole in versi», li definisce l’autrice. Un modo per riscoprire le bellezze della città tra mare, terra e tradizioni, lasciandosi guidare da scorci e suggestioni poetiche.

Cesaria descrive il libro come «un omaggio alla bellezza artistica e naturalistica della mia città», dedicato ai concittadini. L’augurio è che non si smetta di emozionarsi davanti a un tramonto e di custodire Brindisi «nelle sue fragilità», contribuendo a darle lustro e visibilità.