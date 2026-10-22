Appuntamento eccezionale, domenica 25 ottobre, alle ore 18.30, presso l’Auditorium della Scuola Musicale Comunale di Francavilla Fontana, della nona Stagione Artistica 2026 organizzata dall’Associazione A.Gi.Mus. di Francavilla Fontana e dall’Associazione Auditorium di Castellana Grotte, sotto la direzione artistica dei maestri Pierluigi Camicia e Antonio Curto, e dal Comune di Francavilla Fontana, con il Patrocinio del MIC, del MIM e della Scuola Musicale Comunale “Città di Francavilla Fontana”. In un evento assolutamente inedito, dal titolo “Dal solismo al Trio”, si susseguiranno ben tre momenti musicali diversi a cui daranno vita il pianista Michele Paliotti, il Duo Meraki e il Trio Spectrum.

Apre il concerto il pianista Michele Paliotti, il cui cammino artistico lo ha visto distinguersi in diversi concorsi di rilevanza nazionale e internazionale, intrecciando la ricerca concorsuale a un’intensa attività concertistica che lo ha portato ad amplificare la propria voce espressiva in manifestazioni di rilievo. All’impegno interpretativo affianca una poliedrica sensibilità analitica che lo ha condotto, tra l’altro, a far parte della giuria al I Concorso Nazionale per Bande Musicali di Mola di Bari. Insieme all’esplorazione del repertorio pianistico, coltiva con dedizione la via della composizione, integrando la lettura del testo scritto con la creazione di nuove trame sonore.

Si prosegue con il Duo Meraki, composto da Alessandra Simonetti, flauto traverso, e Benedetta Primiceri, arpa. Un’affermata realtà cameristica, la cui formazione trae il proprio nome dal termine greco meraki — l’atto di mettere anima, passione e cura in ciò che si fa —, filosofia che ne guida l’identità e la costante ricerca sonora. Il duo si è perfezionato in ambito cameristico con docenti di chiara fama e ha riscosso ampi consensi di critica e pubblico per la raffinata calibrazione delle sonorità e la profonda sinergia esecutiva. Proiettato verso una continua esplorazione musicale, il Duo Meraki propone un repertorio versatile: dalle pagine classiche e cameristiche, con particolare attenzione ad autori come Spohr e Ibert, fino a raffinati arrangiamenti di colonne sonore, brani tradizionali e musica pop.

Conclude la serata il Trio Spectrum, formato dai tre bajanisti Alfredo Barberio, Gabriele Caivano e Nicolas Lepore, che pone al centro del proprio progetto artistico la valorizzazione e la diffusione del Bayan, la fisarmonica cromatica a bottoni di tradizione russa. Attraverso le straordinarie ed eclettiche possibilità timbriche, polifoniche ed espressive di questo strumento, ancora da scoprire per il grande pubblico, l’ensemble offre una visione d’insieme affascinante e inaspettata. Il repertorio si muove con naturalezza tra la tradizione colta e la sperimentazione contemporanea: affianca brani originali per ensemble di bayan a raffinate trascrizioni dal repertorio classico arricchite dagli arrangiamenti curati dal M° Walter Di Girolamo, fino ad abbracciare il Novecento, la musica da film e l’avanguardia.

L’ingresso è libero con obbligo di prenotazione al seguente link:

https://forms.gle/CoZGnfmKxgo6LwJB8

Per info: www.agimusfrancavilla.com

UFFICIO A.GI.MUS. FRANCAVILLA FONTANA