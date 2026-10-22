Al Salone Nautico di Puglia, un percorso tra bollicine, bianco, rosati e rossi esprime la pluralità del patrimonio vitivinicolo brindisino.

Appia Wine Road partecipa allo SNIM 2026, la 22ª edizione del Salone Nautico di Puglia, in programma dal 22 al 26 ottobre al Marina di Brindisi, portando un racconto del territorio affidato a sei vini e alle aziende che li producono.

A Brindisi, punto d’arrivo della Via Appia e porta sul Mediterraneo, il viaggio prosegue dal mare verso le vigne. La presenza dell’associazione al Salone nasce dalla volontà di avvicinare turismo nautico ed enoturismo, invitando a conoscere il paesaggio, la cultura e le persone che danno forma all’identità locale.

Sei vini, diverse espressioni di una stessa terra, selezionati con grande cura dall’associazione per rappresentare al meglio il territorio.

La selezione si apre con Virgilio Pas Dosé Metodo Classico 2022 di Cantine Risveglio. Una bollicina che porta nel percorso il tema del tempo e della tecnica di produzione: il Metodo Classico, con la rifermentazione in bottiglia, offre una prospettiva ulteriore sul lavoro delle cantine del territorio.

Il bianco è Galé 2025, Fiano IGT Salento di Tenute Bellamarina. La presenza del Fiano amplia il racconto oltre le uve a bacca nera, mettendo in luce il ruolo dei bianchi nella produzione salentina e la varietà delle interpretazioni enologiche di quest’area.

Due rosati consentono di accostare vitigni diversi. Aurora cru Scolmafora 2025, Susumaniello IGT Salento di Botrugno, porta l’attenzione su un’uva strettamente legata al brindisino e sulla sua interpretazione in rosa. Il Negroamaro Rosato 2025 IGT Salento di Masseria Masciullo affianca a questa proposta un vitigno simbolo del Salento. Insieme, i due vini raccontano il rosato come una scelta espressiva capace di restituire identità differenti.

Il percorso dei rossi comprende Laenius 2024, Malvasia Nera di Brindisi IGT Salento di Tenute Lu Spada. Già nel nome del vitigno emerge il legame con il luogo: una proposta che richiama l’attenzione sul patrimonio varietale brindisino e sulla sua valorizzazione.

Completa la selezione Oltremé Rosso 2021 DOC Brindisi di Tenute Rubino, che introduce il riferimento alla denominazione cittadina. La sua presenza collega il racconto delle singole aziende a quello di un’origine condivisa e riconoscibile.

Dal calice alla scoperta dei luoghi

Bollicine, bianco, rosati e rossi compongono un percorso che restituisce la pluralità del territorio. Ogni etichetta diventa un punto di partenza per conoscere una cantina, una storia produttiva e un diverso modo di interpretare la viticoltura locale.

Con la partecipazione allo SNIM 2026, Appia Wine Road invita chi arriva dal mare a proseguire il viaggio sulla terraferma, tra vigne, cantine e paesaggi lungo la Via Appia.

Ufficio stampa Appia Wine Road