I lavori di restauro della Chiesa Matrice di Cisternino procedono regolarmente nel rispetto del cronoprogramma e l’obiettivo principale è quello di riaprire le porte per le festività di Natale. Filtra ottimismo nell’Unità Pastorale ma in questi casi è sempre essere prudenti ed attendere il via libera dalle autorità competenti. Don Giancarlo Carbonara ha voluto parlare a cuore aperto alla comunità e nell’ultimo numero del periodico parrocchiale “Camminiamo insieme” ha condiviso aggiornamenti dettagliati e trasparenti sull’andamento dei lavori in corso: “Vedere la nostra Chiesa Matrice afflitta dai segni del tempo e dall’usura degli agenti atmosferici era una ferita aperta nel cuore di tutti noi – dice il sacerdote dell’Unità pastorale di Cisternino – oggi guardiamo con rinnovata speranza e gratitudine ai passi da gigante compiuti con l’impegno di tanti fedeli. Negli ultimi mesi i lavori di restauro sono preceduti con dedizione. Il primo urgente intervento ha riguardato la copertura dell’edificio. Tutti i lavori sui tetti e sui terrazzi sono stati completamente ultimati e la nostra Chiesa ha finalmente uno scudo solido e sicuro contro le intemperie. Le maestranze si sono concentrate all’interno del tempio e le pareti dell’intero edificio sono state minuziosamente ripristinate con il fondamentale risanamento dei problemi legati all’umidita’ che per anni avevano degradato gli intonaci. A questo lavoro di bonifica è seguita la pitturazione della Chiesa che ha restituito luce ed armonia che merita la casa del Signore. Un intervento di particolare rilievo ha riguardato la controfacciata segnsta da pesanti infiltrazioni che oggi appare risanata e riportata al suo splendore originale”. Don Giancarlo tiene a precisare che l’occasione di questo importante cantiere è stata fondamentale per un’accurata ed essenziale modifica nella zona del presbiterio: “Ci avviamo verso la fase conclusiva di questo grande progetto – continua il parroco – siamo in attesa di poter avviare l’ultima parte dei lavori che prevede il posizionamento di alcune catene strutturali, un intervento indispensabile per garantire la stabilità statica e la sicurezza dell’intero edificio a lungo termine. Per poter procedere con questa fondamentale opera di consolidamento, siamo in attesa dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti competenti. Non abbiamo contezza precisa dei tempi burocratici necessari per il rilascio di tali permessi, ma seguiamo l’iter con la massima attenzione e sollecitudine. Chiedo ai nostri fedeli di accompagnare questa fase finale con la pazienza e con la preghiera perché la speranza e la cura per la nostra chiesa matrice ci uniscono tutti in un unico abbraccio”. Nella celebrazione della messa al Santuario della Madonna d’Ibernia, anche Don Giuseppe Cantoro ha voluto rassicurare i fedeli sul buon andamento dei lavori: “Siamo all’ottanta per cento della conclusione dell’opera – riferisce il sacerdote – ormai i lavori più urgenti sono stati eseguiti, ci rimane l’ultimo venti per cento da terminare e bisogna tenere presente che ci vogliono tutte le autorizzazioni necessarie per avere il via libera e riaprire ai fedeli la nostra amata Chiesa Matrice in piena sicurezza. In questo ultimo periodo vogliamo sentire la comunità ancora più vicina e vogliamo avvisare che da Domenica 25 Ottobre la messa domenicale si terrà alla Chiesa Nuova con inizio alle ore 10,30 mentre restano invariati gli altri orari della Chiesa di San Giuseppe. Un ringraziamento ai fedeli che in questo periodo si sono interessati e ci hanno sempre chiesto informazioni sull’andamento dei lavori alla Chiesa Matrice”. Resta da capire la situazione dei Salesiani, rimasti orfani del compianto Don Dino Petruzzi e con le messe solo il sabato alle 17,30. A breve maggiori chiarimenti a riguardo. Si è rimessa in movimento l’organizzazione del Presepe Vivente nel centro storico, in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Cisternino, l’unità pastorale San Nicola e San Giuseppe, l’oratorio Salesiano e le numerose associazioni del territorio. L’assessore Annalisa Canzio annuncia un’altra importante edizione con novità interessanti e chiede alla comunità maggiore presenza dove chi vuole partecipare come attore figurante è sempre il benvenuto.

FRANCESCO ZIZZI