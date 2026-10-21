La UILM Brindisi esprime solidarietà agli agricoltori, agli autotrasportatori e a tutte le persone che manifestano pacificamente il proprio disagio di fronte al carovita e al peso dei carburanti sui bilanci familiari e sulle attività produttive.

Dietro queste proteste ci sono persone che lavorano, famiglie che affrontano sacrifici e attività che chiedono di poter continuare a operare. Chi deve raggiungere ogni giorno il proprio posto di lavoro, coltivare la terra o trasportare merci non può essere lasciato solo davanti a costi sempre più difficili da sostenere.

La nostra posizione è netta: no alla violenza, alle minacce e alle intimidazioni. Sì al diritto di manifestare pacificamente, di esprimere dissenso e di chiedere risposte. La tutela delle persone e il rispetto del lavoro altrui devono accompagnare ogni mobilitazione.

Con altrettanta fermezza condanniamo ogni atteggiamento che punti a negare voce e ascolto a chi esprime un disagio sociale. Liquidare le proteste con indifferenza, screditare chi manifesta o ridurre tutto a un problema di ordine pubblico significa sottrarsi alla responsabilità di affrontare le ragioni del malessere.

Condannare la violenza non può diventare un pretesto per mettere a tacere le ragioni di chi protesta pacificamente. Ascoltare è un dovere delle istituzioni e di chi ha responsabilità politiche ed economiche.

Agricoltura, autotrasporto e industria sono legati dal lavoro e da una reciproca dipendenza. Le difficoltà di chi produce e di chi garantisce il trasporto delle merci riguardano l’intera collettività. Per questo serve solidarietà tra lavoratori e settori produttivi, evitando contrapposizioni che lasciano irrisolti i problemi.

La UILM Brindisi chiede alle istituzioni competenti un confronto concreto con le rappresentanze delle categorie coinvolte e interventi capaci di alleggerire il peso dei carburanti, tutelare il potere d’acquisto e garantire la sostenibilità degli spostamenti casa-lavoro.

Il disagio sociale merita rispetto. Il dissenso pacifico merita ascolto. Alle persone servono risposte.

Brindisi, 20 ottobre 2026

UILM Brindisi – Segreteria territoriale