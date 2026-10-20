Nanni Mattia Pascale Brandi è uno scrittore brindisino che vive a Milano da molti anni. Ha da poco pubblicato una trilogia di libri dedicati alla sua città d’origine: “La Mia Piccola Città – Brindisi dal ’77 al 82”, “Un Bacio Dentro la Città” e “Dove Restano le Estati”. Tre romanzi, un’unica città. Sono storie d’amore e di socializzazione. Un viaggio sentimentale sulle strade di una città di provincia in cui, ad ogni ritorno, senti quell’odore che rimane per tutta la vita. Quell’odore che tanti anni prima ti invitava ad andare via e cambiare aria. Oggi, invece, si cercano le immagini in bianco e nero della propria gioventù rimaste dentro alla memoria e a un sentimento profondo che rimanda alle proprie radici. Quelle di Nanni Mattia Pascale Brandi sono storie vere, molto personali, adolescenziali e giovanili che hanno attraversato momenti importanti nella comunità virgiliana.

In ogni volume sono raccontati lo stile di vita, l’entusiasmo, i viaggi, i concerti, l’impegno politico e civile di quegli anni e la musica dei gruppi locali, vera colonna sonora della città, le cui note hanno inebriato le cantine e i sotterranei delle periferie e i locali del Centro Sociale di via S. Chiara. Ogni volume che Pascale Brandi ha dedicato alla sua città rappresenta un pezzo di un mosaico cittadino ben definito. Brindisi viene raccontata dal basso. Fa piacere che l’esperienza e i ricordi emergono da parte di quegli interpreti che hanno vissuto quegli anni, dai ’70 agli ’80, in modo alternativo, osservando la città da un punto di vista diverso, forse più vero e autentico. C’era il rock’n’roll e la musica dei cantautori nei padiglioni auricolari e diversi libri da leggere e interpretare.

Si era accomunati da pensieri nuovi, forse utopistici, con le radio locali che fungevano da colonna sonora nel percorso umano, sociale, culturale e nella vita della “piccola città”. Si cercava faticosamente di trovare spazio nell’estrema periferia dell’impero. Tra storie di contrabbando e illegalità diffusa non era semplice. Esisteva un marchio infame “Marlboro city”, che definiva un degrado mai accettato da una comunità invece laboriosa e produttiva. Nonostante tutto c’era chi resisteva e cercava attraverso sogni e visioni un futuro diverso e a volte una città lontana dal Salento dove sviluppare le proprie aspettative. Erano sprazzi di legalità urbana che trovavi nei giovani cosiddetti “alternativi” e “impegnati” politicamente e socialmente.

La trilogia di Nanni Mattia Pascale Brandi ci consegna ricordi, antiche visioni e tanti bei racconti da lasciare in eredità alle vecchie e alle nuove generazioni con la consapevolezza di poter donare una nuova luce, un vecchio cuore che non smette mai di pulsare e una bellezza che profuma di antica storia, a volte dimenticata, insieme alle cose belle realizzate nel corso degli anni, insieme agli atti di coraggio e di resilienza. Brindisi è una città che, nonostante tutto, continua a farsi raccontare ed amare. La trilogia di Nanni Mattia Pascale Brandi è tutto questo.

Venerdi 23 ottobre Nanni Mattia Pascale Brandi sarà ospite di Radiazioni Cult Musica Poesia Resistenza per la presentazione della nuova trilogia di libri dedicata a Brindisi. Diretta radiofonica e streaming dalle ore 22.00 su Ciccio Riccio

MARCO GRECO