La Società Dante Alighieri di Brindisi, emanazione periferica della Società Dante nazionale ed internazionale, con sedi a Roma ed in tutto il mondo, è presente nel nostro territorio da molti anni, organizzando eventi di ogni genere riguardanti la conoscenza e la salvaguardia della lingua e della cultura italiane nel mondo. Occasioni nelle quali sono dedicati momenti di riflessione, presentazioni di libri e quant’altro, sia divulgando le opere ed il pensiero di Dante Alighieri, ma anche diversificando in modo ampio l’offerta degli eventi previsti.

Si riprendono le attività dall’ottobre 2026 con questo calendario: 23.10.2026, alle ore 17 nella sala 3d del Mediaporto di Brindisi, Marco Greco curerà la presentazione del gruppo musicale brindisino Aufklaurung . Sono molto presenti nei testi delle canzoni di questo sodalizio riferimenti al mondo letterario ed alcuni dei componenti, quali Michele De Luca, alias Malamore, vantano di già belle esperienze nell’ambito della scrittura narrativa e no.

Quest’ultimo infatti, ad esempio, partecipò con successo alla riuscita kermesse sui libri di” In-chiostri” tenutasi nei chiostri brindisini, per il “Manifesto per la Cultura” nel 2014.

Sono poi previsti 3 appuntamenti importanti che riguardano Carlo Levi ed il suo romanzo “Cristo si è fermato ad Eboli”, sia per i recenti anniversari che riguardano lo scrittore torinese che la nuova edizione di questo romanzo, che è molto impreziosito da una fervida introduzione di Nicola Lagioia.

Si inizia il 4.11.2026, Alle ore 17 nella sala 3d di Mediaporto di Brindisi, ex Biblioteca provinciale in viale Commenda, con la visione del film restaurato di Francesco Rosi “Cristo si è fermato ad Eboli”, che sarà accompagnata da una riflessione critica a cura della Dante.

Il 14.11.2026 è prevista una visita ad Aliano, in Basilicata, della tomba di Carlo Levi, del Museo a lui intestato, del parco letterario e di paesi vicini, con convivio culinario in loco. (prenotazioni al 3313301421).

Il 16.11.2026 dalle 18 a Mediaporto rivisitazione critica del Cristo…e di Carlo Levi, nella sua ennesima attualizzazione, con riferimento alla questione meridionale ed ai mali ed ai pregi del sud, con Sandro De Rosa, Mimmo Tardio e Teresa Nacci.

Il 21.11.20 26, dalle 17.30, presso la Biblioteca del vicolo, attiguo al Museo Ribezzo, sarà presentata l’ultima opera del molto conosciuto scrittore salentino Antonio Errico, “Soltanto la pioggia di quella mattina”, a cura di Mimmo Tardio e Teresa Nacci, in cui troviamo “una filologa, l’abate di un monastero, un monaco bibliotecario, la ricerca di un manoscritto di Antonio Galateo” e tanto altro ancora. Insomma, echi da Umberto Eco, nella fascinosa scrittura di Antonio Errico.

Il 27.11.2026 dalle 18 nel foyer del Mediaporto di Brindisi sarà presentato il breve romanzo “Questa è un’altra storia”, di Maria Rita Di Genova, a cura di Mimmo Tardio, commovente ricostruzione di una madre femminista ante litteram e maestra elementare, vissuta a lungo a Brindisi, che attraversa con orgoglio tragedie e speranze di buona parte del secolo scorso.

Alle ore 17 del 11.12.2026 Teresa Nacci, nel foyer del Mediaporto, presenta La gente del Salento. Dai Messapi agli anni Cinquanta (Edizioni Grifo, 2025): Un’opera che analizza i processi storici e le evoluzioni del territorio salentino ponendo al centro non la “storia formale”, ma l’impatto reale che questi eventi hanno avuto sulla vita delle persone comuni.

Chiude l’anno il 15.12.2026, alle 18 nella sala 3D del Mediaporto, l’affabulante narrazione di Ludovico Serinelli, su materia ancora una volta a lui assai cara e nota, “I cenacoli fiorentini” a cura della Dante.

Ancora una ennesima visita guidata nella Firenze di Dante Alighieri.

Nella serata del 21.11.2026 sarà possibile rinnovare l’iscrizione o reiscrizione alla Dante e per il 2027 ogni iscritto riceverà anche un prezioso libro donato alla Dante di Brindisi dalla Presidenza del Consiglio della Regione Puglia.