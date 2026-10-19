Quanto accaduto oggi in Consiglio Comunale rappresenta lo specchio fedele di una situazione politica ormai insostenibile: una maggioranza che nei fatti non esiste più, contrassegnata da dinamiche a fasi alterne, guerre intestine tra il gruppo di Lino Luperti e Fratelli d’Italia, e con il gruppo riferibile a Vannacci in attesa sorniona sulla riva del fiume. Un quadro politico surreale e paradossale.

È stato approvato un documento unicamente grazie al senso di responsabilità e ai voti dell’opposizione: un atto, tuttavia, fine a se stesso, la cui reale efficacia resta del tutto incerta. Molte delle questioni decisive per il futuro del territorio dipendono infatti dal Governo centrale e dalla Regione Puglia, e non certo da prese di posizione dettate da campanilismo o dal piagnisteo di una classe dirigente locale inadeguata.

La neve ormai si è sciolta e la realtà è sotto gli occhi di tutti. Ora resta soltanto da vedere se qualcuno, all’interno di questa amministrazione, possieda ancora un minimo di dignità politica per prenderne atto e agire di conseguenza.

Roberto Quarta

Consigliere comunale Indipendentemente