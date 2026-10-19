Dal 3 al 7 novembre 2026 San Vito dei Normanni (BR) ospita la terza edizione di InOrbita, la residenza di ricerca e sperimentazione della World Music Academy dedicata al tamburo a cornice italiano e parte delle attività del Dipartimento di Musiche e Danze Tradizionali. Per cinque giorni il Teatro Tex e il Laboratorio Urbano ExFadda accolgono musicisti, appassionati e professionisti. Il programma unisce formazione, ricerca e produzione artistica e indaga le relazioni tra suono, corpo, canto e danza nelle pratiche di tradizione orale, nei loro contesti di trasmissione e nelle espressioni contemporanee.

La direzione artistica è di Vincenzo Gagliani e Federico Laganà. InOrbita fa parte del programma Nuova Generazione Trad, sostenuto dal Fondo Unico per lo Spettacolo del Ministero della Cultura.

I laboratori e gli incontri

La parte formativa attraversa diverse tradizioni del tamburello italiano. Ad aprirla è Vincenzo Gagliani con “Il corpo che suona”, un laboratorio che parte dalle tecniche pugliesi e assume il gesto come unità di osservazione e di costruzione della didattica. Michele Piccione introduce i partecipanti alle tecniche femminili e maschili del tamburello siciliano. Luca Rossi guida invece un laboratorio intensivo sulle varianti della tammurriata campana. Daràss porta in residenza “Rota Mediterranea”, un laboratorio sui linguaggi ritmici della Calabria e sulle loro connessioni con il Mediterraneo.

Il lavoro sul ritmo prende forma nell’incontro teorico-pratico “La grammatica del ritmo” sulla prosodia ritmica nei tamburi a cornice del sud Italia, condotto da Domenico Celiberti, ed incontra quello sulla voce nel laboratorio Voci in Ascolto di Davide Ambrogio, sul canto polifonico nella pizzica pizzica voce e tamburo. Roberto Chiga cura, invece, “La voce dei tamburi”, un percorso pratico su microfonazione e registrazione in studio e dal vivo. Ospite internazionale dell’edizione è il galiziano Xabier Díaz, voce storica dei Berrogüetto e maestro della pandeireta, a cui dedica un laboratorio.

Due incontri allargano lo sguardo al rapporto tra suono, movimento e comunità. Il primo è “Il tamburo necessario” con Mauro Durante del Canzoniere Grecanico Salentino, sulla funzione del tamburo nel canto, nella danza e nella musica d’insieme. Il secondo è “Dentro la ronda”, curato dalla Scuola di Pizzica di San Vito con Massimiliano Morabito, anche lui dal CGS, e dedicato alla ronda salentina come luogo di relazione e trasmissione culturale. In tre momenti della residenza, infine, Tamburi InOrbita apre uno spazio di confronto alla pari tra musicisti, allievi e docenti, per mettere in comune pratiche, approcci e metodologie.

Le serate aperte al pubblico

Ogni sera la residenza si apre alla comunità. Martedì 3 novembre l’inaugurazione è affidata alla Festa del Tamburello di Peppe Leone & Friends. Mercoledì 4 sale sul palco Nuhara, progetto siciliano che fonde l’eredità agropastorale con l’elettronica, seguito dalla festa a ballo. Giovedì 5 Luca Rossi presenta “Tammorra Solo”, uno spettacolo intimo tra tammurriata, preghiere e serenate. A seguire c’è il live set di Trevize con Giovanni Chirico, Federico Laganà e l’ospite speciale Simone Carrino.

Venerdì 6 Xabier Díaz è protagonista di un incontro moderato da Andrea De Siena, che apre la festa a ballo della serata. Sabato 7 la chiusura riunisce i concerti di Daràss, con il suono dell’Aspromonte e della Calabria jonica, e di Ashèblasta, tra tradizione salentina e sonorità elettroniche. Chiude l’InOrbita Closing Concert, una produzione originale in cui DJ Gruff incontra i tamburi a cornice di Roberto Chiga e il basso di Combass.

La residenza si avvale anche di alcune collaborazioni. Biagio Panico Tamburi, la bottega artigiana di Torrepaduli da sempre al fianco di InOrbita, è uno dei partner storici. Campanella Meat & Bakery Events cura l’area food & beverage. Concerti e feste sono illuminati dall’installazione “IN ORBITA” di Luci Danzanti.

Programma delle serate

Martedì 3 novembre, ore 19:30 | Festa del Tamburello con Peppe Leone & Friends | Teatro Tex, Foyer

Mercoledì 4 novembre, ore 21:30 | Concerto di Nuhara, a seguire festa a ballo | Teatro Tex

Giovedì 5 novembre, ore 21:15 | Luca Rossi, “Tammorra Solo”, a seguire Trevize live set | Teatro Tex, Platea

Venerdì 6 novembre, ore 21:00 | Incontro con Xabier Díaz, a seguire festa a ballo | Teatro Tex, Foyer

Sabato 7 novembre, ore 21:00 | Concerti di Daràss e Ashèblasta, InOrbita Closing Concert con DJ Gruff e ospiti | Teatro Tex, Platea

Il programma completo dei laboratori, con costi e modalità di iscrizione, è disponibile su www.worldmusicacademy.it

La World Music Academy

La World Music Academy è stata fondata nel 2012 dal maestro Vincenzo Gagliani negli spazi del Laboratorio Urbano ExFadda di San Vito dei Normanni (BR). È un centro sperimentale di formazione, produzione e ricerca nell’ambito delle musiche tradizionali e delle arti di radice. Con oltre 300 iscritti, corsi individuali su undici strumenti e numerosi laboratori collettivi, la WMA propone un modello di comunità artistica che cresce, produce e sperimenta insieme, con un focus sulla trasmissione generazionale.