Varsavia sarà più vicina al Salento: Ryanair ha inserito il collegamento Brindisi–Varsavia tra le nuove rotte della stagione estiva 2027. I voli saranno tre alla settimana, il martedì, il venerdì e la domenica.

La tratta amplia i collegamenti internazionali disponibili dall’aeroporto del Salento e offre una nuova opzione per raggiungere la capitale polacca. Le tre frequenze settimanali permettono di organizzare sia soggiorni brevi sia vacanze più lunghe, con partenze distribuite nell’arco della settimana.

La rotta rientra nelle prime 29 novità annunciate da Ryanair per l’estate 2027, dieci delle quali riguardano aeroporti italiani. La compagnia ha comunicato che i nuovi collegamenti sono già prenotabili sul proprio sito e sull’app.

«Ryanair è lieta di lanciare le prime 29 nuove rotte della stagione estiva 2027, che si preannuncia particolarmente ricca, offrendo ai nostri clienti attenti ai costi la possibilità di iniziare a pianificare in anticipo le vacanze del prossimo anno», ha dichiarato Dara Brady, direttore marketing di Ryanair. «Queste sono le prime nuove rotte estive messe in vendita; annunceremo altre interessanti novità mentre continuiamo ad ampliare la più grande rete di collegamenti in Europa. Chi vuole assicurarsi le tariffe più basse per l’estate 2027 può prenotare subito sul sito o sull’app Ryanair».

Per Brindisi, Varsavia è l’ultima delle nuove destinazioni italiane annunciate in questa prima tornata. Gli orari e i prezzi dipendono dalle date di viaggio e dalla disponibilità dei posti.