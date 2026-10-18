Intervento nella notte per i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni, chiamati in contrada Montanaro, a Cisternino, per l’incendio di un furgone. Nel rogo sono state coinvolte alcune bombole di GPL che si trovavano all’interno del mezzo.

Il proprietario, rimasto ferito, è stato affidato alle cure del personale del 118. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’intera area interessata.