October 18, 2026
Ott 18, 2026    Posted by    Basket, evidenza1

Primo stop stagionale per la Valtur Brindisi che capitola al PalaPentassuglia al termine di una partita dominata per larghi tratti, in vantaggio 60-42 al 22’, e completamente ribaltata da una mai doma e gagliarda Torino che sorprende i padroni di casa e nella lotta punto a punto non trema nel finale di gara. I ragazzi di coach Moretti compiono l’impresa di giornata e infilano la terza vittoria consecutiva stagionale ad una Valtur che si lecca le ferite per l’occasione sprecata all’interno di un match a due volti. Top scorer Harvey a quota 20 punti, anima della rimonta.

Viste le assenze di Miani e le non perfette condizioni fisiche di Cinciarini, cambia il quintetto coach Brienza che schiera alla palla a due Caroti-Ray-Bolpin-Esposito-Wiliams. Il centro americano mette subito in moto tutto il proprio atletismo a campo aperto per il primo break della partita sul 16-10. Le rotazioni di coach Moretti portano i propri frutti grazie all’apporto di Villar, Scandiuzzi e Del Chiaro che riducono il gap ad un punto di distanza prima della sequenza di triple Valtur a firma Cinciarini, Ray e Mastellari sulla sirena di fine primo quarto a valere il 28-20. Capitan Cinciarini dimostra di essere in serata giusta al tiro dalla distanza e Ray sfrutta a proprio favore gli spazi per penetrare dritto al ferro. L’alley-oop Caroti-Williams e la magia di mano mancina del centro brindisino mandano in visibilio il pubblico del PalaPentassuglia per il massimo vantaggio di +14 al sedicesimo minuto sul 45-31. Dopo il timeout obbligatorio chiamato da coach Moretti, Torino reagisce con un contro break di 4-11 su firma di Allen e Massone a dimezzare lo svantaggio a fine primo tempo prima della giocata finale in terzo tempo di Cinciarini per il 51-42. Al rientro dall’intervallo lungo Valtur piazza un break di 9-0 ispirato dalla regia di Caroti e le triple di Bolpin e Ray: Brindisi scappa via sul 60-42 dopo due minuti di gioco. Harvey batte un colpo sul fronte ospite con cinque punti consecutivi, Massone segue il trend positivo ritrovato e la Reale Mutua torna sotto la doppia cifra di svantaggio grazie ad un contro parziale di 7-16 (67-58 al 29’). Un terzo quarto da 11 punti personali di Harvey consente ai suoi di ricucire lo strappo fino al 69-62 a fine terzo periodo. I rimbalzi offensivi diventano un fattore per gli ospiti che sfruttano il black-out offensivo improvviso di Brindisi e tornano ad un solo punto di distacco trascinati dalla coppia Massone-Allen sul 72-71 al 35’. Entrambe le squadre abbassano la percentuale dalla lunetta in un finale nervoso e combattuto in cui Allen pesca la tripla della parità a cento secondi dalla fine. Torino gioca l’ultimo minuto senza i centri Faloppa e Scandiuzzi per bonus falli personali raggiunti, coach Brienza abbassa il quintetto togliendo Esposito per Fantoma ma ecco il sorpasso firmato da Harvey sul 79-80 a 37” dalla fine. In uscita dal timeout la tripla di Ray finisce sul ferro e sul rimbalzo difensivo Cinciarini commette un fallo antisportivo che costa caro alla Valtur. Pepe dalla lunetta fa 3/4 e permette ai suoi di superare il possesso pieno di vantaggio (79-83). Cinciarini in coast-to-coast accorcia ma è ancora Pepe a sigillare con i tiri liberi la vittoria finale al PalaPentassuglia dal -18.

Prossima settimana doppio turno di campionato: mercoledì sera in trasferta a Rieti alle ore 21:00 e domenica sera 25 ottobre il posticipo serale delle ore 20:45 nel match contro Avellino in diretta su RaiSport.

IL TABELLINO

VALTUR BRINDISI-REALE MUTUA TORINO: 81-85 (28-20, 51-42, 69-62, 81-85)

VALTUR BRINDISI: Ray 18 (5/7, 2/6, 3 r.), Caroti 6 (1/2, 1/5, 1 r.), Mastellari 3 (1/3 da tre), Bolpin 3 (0/1, 1/2, 4 r.), Del Cadia 2 (1/1, 2 r.), Esposito 16 (6/10, 0/2, 4 r.), Fantoma 2 (1/1, 0/1, 1 r.), Williams 15 (6/7, 2 r.), Cinciarini 14 (2/2, 3/4, 3 r.), Errico ne, Corlianò ne, De Fazio ne. All. Brienza.

REALE MUTUA TORINO: Harvey 20 (6/11, 2/7, 2 r.), Massone 17 (5/8, 2/4, 6 r.), Allen 14 (4/6, 2/5, 6 r.), Pepe 10 (0/2, 0/2, 5 r.), Scandiuzzi 7 (2/3, 4 r.), Faloppa 8 (4/4, 6 r.), Ghirlanda (0/1 da tre), Villar 4 (2/3), Del Chiaro 5 (2/2, 1 r.), Ficetti ne. All. Moretti.

ARBITRI: Bartoli – Tallon – Biondi.
NOTE – Tiri liberi: Brindisi 11/19, Torino 15/25. Perc. tiro: Brindisi 30/54 (8/23 da tre, ro 7, rd 18), Torino 31/58 (6/19 da tre, ro 20, rd 12).

Ufficio Stampa Valtur Brindisi

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