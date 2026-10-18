Primo stop stagionale per la Valtur Brindisi che capitola al PalaPentassuglia al termine di una partita dominata per larghi tratti, in vantaggio 60-42 al 22’, e completamente ribaltata da una mai doma e gagliarda Torino che sorprende i padroni di casa e nella lotta punto a punto non trema nel finale di gara. I ragazzi di coach Moretti compiono l’impresa di giornata e infilano la terza vittoria consecutiva stagionale ad una Valtur che si lecca le ferite per l’occasione sprecata all’interno di un match a due volti. Top scorer Harvey a quota 20 punti, anima della rimonta.

Viste le assenze di Miani e le non perfette condizioni fisiche di Cinciarini, cambia il quintetto coach Brienza che schiera alla palla a due Caroti-Ray-Bolpin-Esposito-Wiliams. Il centro americano mette subito in moto tutto il proprio atletismo a campo aperto per il primo break della partita sul 16-10. Le rotazioni di coach Moretti portano i propri frutti grazie all’apporto di Villar, Scandiuzzi e Del Chiaro che riducono il gap ad un punto di distanza prima della sequenza di triple Valtur a firma Cinciarini, Ray e Mastellari sulla sirena di fine primo quarto a valere il 28-20. Capitan Cinciarini dimostra di essere in serata giusta al tiro dalla distanza e Ray sfrutta a proprio favore gli spazi per penetrare dritto al ferro. L’alley-oop Caroti-Williams e la magia di mano mancina del centro brindisino mandano in visibilio il pubblico del PalaPentassuglia per il massimo vantaggio di +14 al sedicesimo minuto sul 45-31. Dopo il timeout obbligatorio chiamato da coach Moretti, Torino reagisce con un contro break di 4-11 su firma di Allen e Massone a dimezzare lo svantaggio a fine primo tempo prima della giocata finale in terzo tempo di Cinciarini per il 51-42. Al rientro dall’intervallo lungo Valtur piazza un break di 9-0 ispirato dalla regia di Caroti e le triple di Bolpin e Ray: Brindisi scappa via sul 60-42 dopo due minuti di gioco. Harvey batte un colpo sul fronte ospite con cinque punti consecutivi, Massone segue il trend positivo ritrovato e la Reale Mutua torna sotto la doppia cifra di svantaggio grazie ad un contro parziale di 7-16 (67-58 al 29’). Un terzo quarto da 11 punti personali di Harvey consente ai suoi di ricucire lo strappo fino al 69-62 a fine terzo periodo. I rimbalzi offensivi diventano un fattore per gli ospiti che sfruttano il black-out offensivo improvviso di Brindisi e tornano ad un solo punto di distacco trascinati dalla coppia Massone-Allen sul 72-71 al 35’. Entrambe le squadre abbassano la percentuale dalla lunetta in un finale nervoso e combattuto in cui Allen pesca la tripla della parità a cento secondi dalla fine. Torino gioca l’ultimo minuto senza i centri Faloppa e Scandiuzzi per bonus falli personali raggiunti, coach Brienza abbassa il quintetto togliendo Esposito per Fantoma ma ecco il sorpasso firmato da Harvey sul 79-80 a 37” dalla fine. In uscita dal timeout la tripla di Ray finisce sul ferro e sul rimbalzo difensivo Cinciarini commette un fallo antisportivo che costa caro alla Valtur. Pepe dalla lunetta fa 3/4 e permette ai suoi di superare il possesso pieno di vantaggio (79-83). Cinciarini in coast-to-coast accorcia ma è ancora Pepe a sigillare con i tiri liberi la vittoria finale al PalaPentassuglia dal -18.

Prossima settimana doppio turno di campionato: mercoledì sera in trasferta a Rieti alle ore 21:00 e domenica sera 25 ottobre il posticipo serale delle ore 20:45 nel match contro Avellino in diretta su RaiSport.

IL TABELLINO

VALTUR BRINDISI-REALE MUTUA TORINO: 81-85 (28-20, 51-42, 69-62, 81-85)

VALTUR BRINDISI: Ray 18 (5/7, 2/6, 3 r.), Caroti 6 (1/2, 1/5, 1 r.), Mastellari 3 (1/3 da tre), Bolpin 3 (0/1, 1/2, 4 r.), Del Cadia 2 (1/1, 2 r.), Esposito 16 (6/10, 0/2, 4 r.), Fantoma 2 (1/1, 0/1, 1 r.), Williams 15 (6/7, 2 r.), Cinciarini 14 (2/2, 3/4, 3 r.), Errico ne, Corlianò ne, De Fazio ne. All. Brienza.

REALE MUTUA TORINO: Harvey 20 (6/11, 2/7, 2 r.), Massone 17 (5/8, 2/4, 6 r.), Allen 14 (4/6, 2/5, 6 r.), Pepe 10 (0/2, 0/2, 5 r.), Scandiuzzi 7 (2/3, 4 r.), Faloppa 8 (4/4, 6 r.), Ghirlanda (0/1 da tre), Villar 4 (2/3), Del Chiaro 5 (2/2, 1 r.), Ficetti ne. All. Moretti.

ARBITRI: Bartoli – Tallon – Biondi.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 11/19, Torino 15/25. Perc. tiro: Brindisi 30/54 (8/23 da tre, ro 7, rd 18), Torino 31/58 (6/19 da tre, ro 20, rd 12).

Ufficio Stampa Valtur Brindisi