/ Marco Ferradini, Mariella Nava, Nino Buonocore e Stefania Cento sono stati i protagonisti, insieme alla Controrchestra Big Band, del concerto organizzato a Bitonto per i 25 anni di carriera della formazione. Una serata che ha riunito sullo stesso palco artisti affermati della canzone italiana e i musicisti dell’orchestra, diretta dal maestro Vito Vittorio Desantis.

A condurre l’evento sono stati Stefania Cento e Massimo Galantucci cantante e frontman della Controrchestra,

La presenza di Ferradini, Nava e Buonocore ha portato sul palco interpreti che, con le loro canzoni e i rispettivi percorsi professionali, hanno lasciato un segno nella musica italiana. Le loro esibizioni si sono inserite nell’impianto orchestrale della Controrchestra, dando spazio all’incontro tra differenti sensibilità musicali e alla valorizzazione del repertorio nazionale.

In 25 anni di attività, la Controrchestra ha costruito un progetto incentrato sullo spettacolo dal vivo e sulla dimensione orchestrale della musica popolare italiana. Un percorso che vede Massimo Galantucci impegnato sia sul fronte artistico, come cantante e frontman, sia nella conduzione degli eventi.

Il concerto di Bitonto ha rappresentato una tappa significativa nella storia della formazione, riunendo ospiti di rilievo e musicisti attorno a un progetto che continua a fare della musica dal vivo il proprio tratto distintivo.