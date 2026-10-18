Sabato 24 e domenica 25 ottobre il centro storico di Brindisi ospiterà “L’Autunno nel vicolo tra arte, storia e lettura”, un fine settimana di iniziative gratuite tra l’Ex Convento di Santa Chiara, via Santa Chiara e piazza Duomo.

Promosso dal Santa Spazio Culturale – Biblioteca del Vicolo e organizzato dall’associazione Yeahjasi Brindisi APS, l’evento gode del patrocinio del Comune e la giornata di domenica è inserita nel programma cittadino “Brindisi Cambia Passo”.

Per entrambe le giornate, dalle 10, sono previste mostre, pittura estemporanea e musica di strada. In piazza Duomo sarà esposta una selezione di Vespe d’epoca a cura del VespaClub di Brindisi; nelle sale dell’Ex Convento troveranno spazio una mostra pittorica e un mercatino di hobbisti. Saranno presenti anche aziende agricole locali e un’area caffetteria curata da Vita’s Bistrot.

Il programma di sabato si aprirà con l’estemporanea di pittori e illustratori, accompagnata da musica acustica. Dalle 10.30 alle 11.30 l’associazione PADMA proporrà una sessione di “Yoga d’autunno” con Claudia Tulsi Lovato, su prenotazione e con offerta libera destinata alla Nirvanavan Foundation. Dopo il picnic in giardino, dalle 13 alle 15, nel pomeriggio la Biblioteca ospiterà giochi da tavolo a cura de La Scatola di Pandora. Alle 20.30 è in programma il concerto di musica classica “Intimità musicali”, con “Le voci dell’arte APS”.

Domenica, oltre alla musica di strada e alla pittura estemporanea, alle 11 si terrà un laboratorio di lettura per bambini dai 5 anni, su prenotazione. Alle 17.30, nell’Ex Convento, il dottore agronomo Fabio Protopapa presenterà il libro “Storia dell’agricoltura di Brindisi”, in collaborazione con History Digital Library Casa del Turista. La manifestazione si concluderà alle 20 con il concerto acustico “Unplugged 2” nella Biblioteca del Vicolo.

L’ingresso alle iniziative è libero e gratuito. Yoga e laboratori per bambini richiedono la prenotazione. Per informazioni: 380 5846315; per lo yoga, 347 8196560; per il laboratorio di lettura di domenica, 345 6664681.