Una Dinamo Brindisi combattiva e mai doma cede 93-79 sul parquet della White Wise Monopoli, al termine di una sfida ad altissima intensità. Ancora a ranghi ridotti per l’assenza di Errico, la formazione di coach Sanchez lotta alla pari per lunghi tratti e dimostra grande carattere, riuscendo a rimontare uno svantaggio arrivato fino a 18 punti e a riaprire la partita nel terzo quarto. La maggiore esperienza e profondità degli uomini dell’ex Cristofaro prevale nel finale, ma la Dinamo conferma la propria capacità di restare in partita anche nei momenti più difficili. Per la Dinamo resta una prestazione di carattere, su un campo difficile, pur senza riuscire a completare la rimonta. Quattro i giocatori della Dinamo in doppia cifra. A guidare la squadra è Chukwuma, top scorer dell’incontro con 29 punti, seguito dai 15 di Beyrne, dagli 11 di Di Ianni e di Mizerniuk.

Coach Sanchez parte con il quintetto composto da Beyrne, Mizerniuk, Chukwuma, Di Ianni e Pulli. Monopoli approccia meglio la gara, affidandosi a Zupan e Thioune, mentre la Dinamo risponde con Chukwuma e Beyrne. Thioune fa valere la propria fisicità sotto canestro e l’ex Jovanovic muove il tabellino dalla lunetta. Mizerniuk e Greco trovano la via del canestro dalla lunga distanza, ma il primo quarto si chiude sul 25-17 per i padroni di casa. Nel secondo periodo è ancora Chukwuma a caricarsi l’attacco sulle spalle, riportando i biancazzurri fino al -3 (28-25). La tripla di Pieri e i canestri di Minore interrompono il tentativo di rimonta, permettendo a Monopoli di allungare nuovamente fino al 38-25. La Dinamo non si disunisce. Di Ianni colpisce dall’arco, Beyrne e il solito Chukwuma alimentano la reazione brindisina e un controparziale di 9-0 riporta gli ospiti sul -4 (38-34). Pieri respinge il nuovo assalto e all’intervallo lungo il tabellone segna 46-38.

Al rientro dagli spogliatoi Monopoli prova a indirizzare definitivamente la partita. Il duo Zupan-Jovanovic guida l’allungo dei padroni di casa, che raggiungono il massimo vantaggio sul 61-43, costringendo coach Sanchez a fermare il gioco. Quando la gara sembra ormai indirizzata, la Dinamo trova ancora le energie per reagire. Chukwuma e Beyrne riaccendono l’attacco biancazzurro, Di Ianni completa un gioco da quattro punti dopo aver subito fallo su una conclusione dall’angolo e ancora Chukwuma colpisce dalla distanza. Sul lob di Mizerniuk, Rosso appoggia a canestro il -5, dando ulteriore slancio alla rimonta. Un parziale di 19-8 in cinque minuti riporta così la Dinamo pienamente in partita, con il terzo quarto che si chiude sul 69-62. L’ultimo periodo si apre con i canestri di Ballati e Minore, che consentono a Monopoli di ristabilire le distanze e tornare sul +12. Ancora una volta i biancazzurri non mollano. Mizerniuk e un gioco da tre punti di Greco riportano la Dinamo sul -6 (76-70). Le conclusioni dalla distanza di Ballati e Jovanovic, seguite dai punti di Thioune dalla lunetta, consegnano definitivamente la vittoria alla White Wise.

Ora l’attenzione si sposta sul ritorno al PalaZumbo: sabato 24 ottobre i biancazzurri torneranno finalmente a giocare davanti al proprio pubblico, nella prima gara casalinga a porte aperte della stagione. Avversaria di turno la Virtus Molfetta, con palla a due alle ore 18:00.

TABELLINO

White Wise Monopoli – Dinamo Basket Brindisi 93-79 Parziali: 25-17, 46-38, 69-62, 93-79

Basket Monopoli: Venga, Jovanovic 19, Minore 11, Ballati 12, Zupan 16, Basile 4, Calisi 3, Pieri 12, Caccavo, Thioune 16, Ngonga, Barnaba ne. All. Cristofaro

Dinamo Brindisi: Greco 7, Landra, Thioye ne, Beyrne 15, Chukwuma 29, Pulli 2, De Fazio ne, Di Ianni 11, Rosso 4, Mazzeo ne, Mizerniuk 11. All. Sanchez

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi