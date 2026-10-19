Si svolgerà mercoledì 21 ottobre, dalle ore 10.00 alle 13.00, nella Sala Malcarne della Camera di commercio di Brindisi-Taranto, in via Bastioni Carlo V 4 a Brindisi, il secondo appuntamento del ciclo “La Puglia delle Società Benefit. Dialoghi territoriali per l’economia ad impatto”, promosso da Regione Puglia e Unioncamere Puglia, in collaborazione con la Camera di commercio di Brindisi-Taranto.

L’incontro, dal titolo “La relazione d’impatto”, approfondirà uno degli strumenti fondamentali del modello delle Società Benefit, imprese che, accanto all’obiettivo del profitto, si impegnano a perseguire finalità di beneficio comune, generando effetti positivi sulla società, sull’ambiente e sul territorio. Un impegno previsto nello statuto, che si traduce in obiettivi concreti e misurabili, rendicontati annualmente attraverso una relazione d’impatto.

L’appuntamento segue quello del 13 ottobre a Taranto, dedicato al tema del beneficio comune, e si inserisce in un percorso di informazione e sensibilizzazione rivolto alle imprese pugliesi, che proseguirà con ulteriori incontri a Bari, Foggia e Lecce.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Eugenio Di Sciascio, assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Vincenzo Cesareo, presidente di Unioncamere Puglia e della Camera di commercio di Brindisi-Taranto, Maria Antonietta Aiello, rettrice dell’Università del Salento, e Barbara Branca, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi.

Il programma prevede un approfondimento sull’ecosistema benefit pugliese, con particolare riferimento alla legge regionale 18/2022, al regolamento attuativo e all’Albo regionale delle Società Benefit, a cura del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia.

Luigi Triggiani, segretario generale di Unioncamere Puglia, illustrerà l’Accordo tra Unioncamere Puglia e Regione Puglia, mentre Claudia Sanesi, segretaria generale della Camera di commercio di Brindisi-Taranto, presenterà la dashboard dedicata ai dati d’impatto e le più recenti ricerche sul fenomeno.

L’approfondimento accademico sarà affidato ad Andrea Venturelli, professore ordinario di Economia Aziendale presso l’Università del Salento, che affronterà l’inquadramento giuridico delle Società Benefit, soffermandosi sulla relazione d’impatto e sul suo ruolo nella misurazione e nella comunicazione del valore generato dalle imprese.

Seguiranno i “Dialoghi territoriali”, uno spazio dedicato alle testimonianze dirette delle Società Benefit, per raccontare esperienze, opportunità e percorsi concreti di integrazione tra attività economica e responsabilità sociale.

Modererà l’incontro Francesca Sanesi, responsabile degli Sportelli Società Benefit Puglia per Brindisi e Taranto. Durante l’evento sarà attivo un desk informativo dello sportello territoriale.

La partecipazione consentirà agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di maturare 3 crediti formativi validi per la formazione professionale continua.

Per informazioni: sni@brta.camcom.it

Ufficio stampa Unioncamere Puglia