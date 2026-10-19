In occasione del fine settimana di Ognissanti, il Castello di Carovigno propone tre appuntamenti dedicati a bambini, famiglie e visitatori, tra percorsi narrativi, atmosfere suggestive e visite alla scoperta del patrimonio storico e culturale.

Le iniziative sono organizzate dall’Associazione Le Colonne, in collaborazione con il Comune di Carovigno, con l’obiettivo di offrire nuove occasioni per conoscere e vivere il Castello attraverso esperienze rivolte a pubblici diversi.

Sabato 31 ottobre, alle ore 18.00, i più piccoli saranno protagonisti di “La Contessa e il libro scomparso”, un’avventura di Halloween tra il Castello e la Biblioteca Comunale Morelli, ispirata alla figura della Contessa Elisabetta Schlippenbach. Tra enigmi, indizi e misteriose pagine perdute, i bambini dai 7 agli 11 anni saranno coinvolti in un viaggio tra storia, fantasia e mistero alla ricerca del libro scomparso.

La serata proseguirà alle ore 20.30 con una speciale visita guidata a lume di candela. Nella notte più misteriosa dell’anno, il pubblico sarà accompagnato in un suggestivo percorso attraverso le sale e le antiche storie del Castello di Carovigno, per scoprire curiosità e misteri custoditi tra le sue mura.

Il programma continuerà domenica 1 novembre con un’apertura straordinaria del Castello, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30. Un giorno di festa per scoprire la magia del Castello di Carovigno e immergersi nella sua storia e nelle sue atmosfere senza tempo. Durante gli orari di apertura sarà possibile partecipare a visite guidate oppure visitare il Castello in autonomia con audioguida disponibile in cinque lingue.

Tre diverse esperienze atte a valorizzare il Castello di Carovigno e avvicinare grandi e piccoli alla conoscenza del patrimonio culturale attraverso il racconto, la scoperta e la partecipazione.

La prenotazione è obbligatoria.

Info su costi e prenotazioni: www.pastpuglia.it