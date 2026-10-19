Dalle ore 10:00 alle 12:30 di domenica 25 ottobre 2026, presso “i giardinetti” Vittorio Emanuele II sul Lungomare Regina Margherita, è prevista una mattinata speciale dedicata ai nostri amici a quattro zampe.

Con un appuntamento organizzato dai volontari della “Lepa – Lega protezione animali Odv-Ets Brindisi” e da quelli dell’Associazione “Amici di Trilly – Volontari di Brindisi 2.0” Odv, assieme alla BMS-Brindisi multiservizi, ente gestore del Canile, ed al Comune di Brindisi, riprendono le “Campagne Adozioni 2026-2027”, perché – come sottolineano i promotori dell’iniziativa – “ci sono tanti cani e gatti che aspettano solo una cosa: incontrare la persona giusta e iniziare una nuova vita”. Da qui l’invito dei volontari e recarsi presso “i giardinetti” Vittorio Emanuele II, Lungomare Regina Margherita per conoscere questi amici dell’uomo e “lasciarsi conquistare da uno sguardo”.

L’evento vedrà la partecipazione straordinaria di una rappresentanza di cani del Canile comunale di Brindisi, in Contrada S. Lucia (Litoranea Salentina per Cerano). “Adottare significa cambiare una vita”, sostengono i volontari e, nel rinnovare l’invito ad essere numerosi domenica prossima, avvertono che in caso di pioggia, l’evento sarà posticipato alla domenica successiva.