Dal 12 ottobre è attivo il servizio di refezione scolastica per l’anno in corso. Quest’anno sono 704 gli utenti che usufruiscono del pasto a scuola, un numero in aumento rispetto agli anni precedenti.

Giovedì 15 ottobre, al Teatro degli Imperiali, l’Amministrazione comunale e la ditta gestore Vivenda Spa hanno presentato il nuovo menù 2026/2030. All’incontro ha partecipato la Vicesindaca con delega alla Pubblica Istruzione Anna Maria Padula. Per Vivenda erano presenti il direttore Roberto Esposito, la responsabile del servizio a Francavilla Fontana Sabrina Fino e la dietista Maria Lucia Lombardi. In sala anche i rappresentanti dei docenti e dei genitori.

Il team aziendale ha illustrato le modalità di preparazione dei pasti, le tecniche di cottura, le grammature e il porzionamento. Si è parlato anche dei menù personalizzati per bambine e bambini che seguono diete particolari a causa di allergie e intolleranze. Con l’aumento degli utenti sono cresciute anche queste richieste. Il dialogo con le famiglie ha permesso di dedicare un’attenzione particolare a ciascuna di esse.

L’incontro ha offerto a scuole e famiglie un quadro chiaro del lavoro che precede l’arrivo dei pasti in mensa. I presenti hanno potuto porre domande direttamente a chi gestisce il servizio.

«Sapere come vengono preparati i pasti – dichiara il Sindaco Antonello Denuzzo – aiuta a costruire un rapporto di fiducia tra scuole, famiglie e Amministrazione. Per questo abbiamo voluto che il nuovo menù fosse illustrato da chi lo realizza ogni giorno.»

«È stato un incontro utile – afferma la Vicesindaca con delega alla Pubblica Istruzione Anna Maria Padula – perché ha messo intorno allo stesso tavolo istituzioni, famiglie e personale scolastico, costruendo un momento molto prezioso di dialogo. Ringrazio gli uffici comunali per la disponibilità con cui garantiscono l’efficienza del servizio e rispondono con prontezza ai dubbi dei genitori.»