Il rapporto tra musica e letteratura è antico. La musica d’autore e il rock progressivo sono profondamente legati tra citazioni colte, strutture narrative e linguaggi poetici. La Società Dante Alighieri Comitato di Brindisi, in collaborazione con la trasmissione radiofonica Radiazioni in onda su Ciccio Riccio, organizza presso Mediaporto Biblioteca di Brindisi alcuni incontri dedicati alla scena musicale con artisti e gruppi del territorio incentrati sulla “Musica e Letteratura”.

Venerdi 23 ottobre ad inaugurare la rassegna saranno gli Aufklarung, un gruppo di prog rock formato a Brindisi nel 1990 e presente sulla scena italiana con rinnovata creatività.

Il primo lavoro discografico del gruppo “De la Tempesta l’Oscuro Piacere” fu pubblicato nel 1995. Un lavoro discografico eccellente pubblicato per il mercato discografico italiano e giapponese pieno di originalità, testi colti e canzoni piene di atmosfere. E’ considerato ad oggi uno dei dischi più belli del Neo Prog italiano.

L’album fu ristampato nel 2013 per Italian Distribution. A trenta anni di distanza, la Pick Up Records ha pubblicato una nuova ristampa in vinile in due versioni: edizione limitata color viola e edizione normale nera che valorizza un lavoro discografico tra i più significativi del prog rock degli anni ’90.

Gli Aufklarung nel 2025 hanno pubblicato un nuovo lavoro discografico “Nell’Idea di un Tempo che…” (MaRaCash Records). Della formazione originale sono rimasti Marco Mancarella (tastiere), Dante Di Giorgio (basso e chitarra) e Michele Martello (chitarra) a cui si sono aggiunti Michele De Luca (testi e voce), Doriana De Luca (flauto) e Riccardo D’Errico (batteria).

Il nuovo album si snoda lungo un racconto dentro le quattro tracce del disco. L’album conserva le sonorità tipiche del rock progressivo mischiato a suoni affascinanti, moderni e coinvolgenti.

“Musica e Letteratura” rappresenta un nuovo incontro dedicato agli artisti della scena musicale pugliese attraverso il dialogo e la conoscenza di progetti musicali tra racconti, avventure, emozioni e scoperte.