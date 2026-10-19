In occasione di Ottobre Rosa 2026, il mese dedicato alla sensibilizzazione sulla salute femminile e alla prevenzione dei tumori femminili, il Consultorio Familiare di Oria ospiterà l’iniziativa “Open Day Pink! La Prevenzione al Centro”, in programma lunedì 19 ottobre, dalle ore 16 alle 18, presso la sede di via Frascata.

L’evento rappresenta un’importante occasione di incontro e informazione per la cittadinanza, con l’obiettivo di far conoscere i servizi offerti dal Consultorio, le professionalità presenti e le attività dedicate al territorio, promuovendo la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce.

L’Assessore ai Servizi Sociali e Sanitari del Comune di Oria, Elena Marrazzi, sottolinea l’importanza di iniziative che avvicinano i cittadini ai servizi sanitari e rafforzano il legame tra istituzioni, strutture territoriali e comunità.

«La prevenzione è uno strumento fondamentale per tutelare la salute e migliorare la qualità della vita. Con iniziative come l’ “Open Day Pink!” vogliamo contribuire a diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza dei controlli periodici, della diagnosi precoce e dell’accesso ai servizi di assistenza e informazione. Parlare di prevenzione significa anche abbattere eventuali timori e resistenze, favorendo una cultura della salute basata sulla conoscenza e sulla responsabilità verso sé stesse. Come Amministrazione comunale, riteniamo importante sostenere occasioni che mettano le donne nelle condizioni di conoscere le opportunità offerte dal territorio e di sentirsi accompagnate nel percorso di tutela del proprio benessere. La collaborazione tra Comune, Consultorio Familiare e servizi sanitari rappresenta un valore aggiunto per la nostra comunità, perché consente di promuovere una rete di prossimità capace di ascoltare i bisogni delle persone e rispondere in modo concreto. L’auspicio è che questa iniziativa possa raggiungere tante donne e incoraggiarle a dedicare alla propria salute l’attenzione che merita».

La Responsabile del Settore Servizi Sociali, Loredana D’Elia, evidenzia: «La prevenzione è un percorso che si costruisce attraverso l’informazione, la sensibilizzazione e la vicinanza concreta alle persone. Iniziative come l’ “Open Day Pink!” rappresentano un’opportunità preziosa per promuovere la consapevolezza sull’importanza della salute femminile e favorire l’accesso ai servizi presenti sul territorio. Come Settore Servizi Sociali, riteniamo fondamentale sostenere occasioni di incontro e collaborazione tra istituzioni, servizi sanitari e cittadinanza, affinché ogni donna possa sentirsi informata, accompagnata e incoraggiata a prendersi cura di sé».

La prevenzione è un gesto concreto di attenzione verso sé stessi: conoscere i servizi disponibili, informarsi e rivolgersi ai professionisti della salute significa investire nel proprio benessere e nella qualità della vita.

“Open Day Pink! La Prevenzione al Centro”: un invito a partecipare, informarsi e fare della salute una priorità quotidiana.