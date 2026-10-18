Domenica 25 ottobre a partire dalle ore 18:00 a Villa Neviera Wine Resort a Cellino San Marco, verrà presentato il romanzo “Eat Art. Love, Food & altre illusioni” di Giusy Casale, pubblicato in esclusiva su Amazon.

È la storia di Gioia che da sempre sogna di scrivere un romanzo. Ha 52 anni, un cane molto più arguto di molti esseri umani, due figli, un taccuino sempre bianco. Dal tentativo di scrittura si trova catapultata all’improvviso nel pieno dell’organizzazione di una mostra. Nel mentre gestisce la sua vita, i suoi ragazzi, un circolo, un frigo pieno di tentativi e tre uomini che non sa come chiamare. Stefano, che resta solo quando decide lui, Diego arrivato senza permesso e Coco l’unico che le dice sempre la verità. Anche quando fa male.

Ogni capitolo si apre con una lezione, ma nessuna la salva davvero, qualcuna le resta addosso. EAT ART è una commedia, una pièce teatrale agrodolce che racconta l’arte di trasformare la fame emotiva in qualcosa da guardare, da mangiare e da vivere. «Perché quando smetti di controllare tutto, la trama, il piatto, il cuore – spiega l’autrice – scopri una cosa scomoda: non tutto ciò che desideri ti nutre. E non tutto ciò che ti nutre lo scegli davvero».

L’evento patrocinato dall’associazione Progetto Life a.p.s coinvolgerà il pubblico attraverso la presentazione del libro condotta e moderata dalla giornalista Pamela Pancosta, durante la quale verrà offerta un degustazione di vini Cantine Due Palme e preparazioni dello chef Gabriele Tarantino, seguita dalla mostra pittorica dell’autrice a completare un’esperienza sensoriale che consentirà ai presenti di guardare, ascoltare, assaporare l’essenza dell’arte di Giusy Casale.

Giusy Casale vive a Lecce ed è un’artista. La sua ricerca si muove tra arte visiva e sperimentazione con una particolare attenzione al rapporto tra cibo, identità e desiderio. Attraverso il progetto “Eat Art”, esplora il cibo come linguaggio espressivo, trasformandolo in esperienza visiva e narrativa. Eat Art. Love, Food & altre illusioni è il suo primo romanzo, ispirato alla sua esperienza personale, in cui scrittura, arte e vita si intrecciano in un percorso di ricerca e trasformazione. Il suo lavoro si colloca tra narrazione contemporanea e sperimentazione artistica.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria al 379 2380705.